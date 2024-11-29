俄仔Ansheles感染肺炎球菌形容為「最辛苦的患病經歷」 肺炎球菌是什麼？症狀、嚴重性、疫苗懶人包

曾擔任模特兒和ViuTV節目主持的網絡紅人「俄仔」Ansheles於今年五月時，突然發現感染到肺炎球菌肺炎，情況嚴重至有生命危險，要立即被送院治理。他形容今次經歷為很大的警示，明明平時經常運動，飲食健康，平常連感冒也很少，但病倒後在俄羅斯住院的2個星期，「真的很難捱，我出生至今都從沒試過這樣辛苦的患病。」事實上，感染前他從來都沒有聽過肺炎球菌，為了解答對這個病菌的疑惑，他決定諮詢兩位專科醫生，避免讓這個病在他身上再次發生，亦想提醒大家這個病的嚴重性。

肺炎球菌可引發多種疾病及帶來嚴重併發症

Ansheles稱一開始以為自己是小感冒，他表示：「我起初是覺得累，胸口有點悶，呼吸也變得不順暢，之後情況維持很久都不好……甚至開始睡不著，不斷出汗且胸口痛，還發燒至39度。我那時候才懂得害怕，並叫車進醫院。」

感染及傳染病專科連慰慈醫生解釋：「肺炎球菌並非流感，但由於它們兩者的初期感染症狀有點像，都是會出現發高燒和咳嗽等症狀，所以很多市民都會把它們混淆了，誤以為在家休息兩天便會痊癒，因而拖了很久才看醫生，加劇了情況變得嚴重的風險。」

肺炎球菌是一種細菌，可以引發多種疾病，常見的是鼻竇炎和中耳炎。而這種細菌進了肺部之後可以使肺泡發炎，導致肺部出現炎症，也就是我們俗稱的「肺炎」。這種情況就會引致了胸口痛、咳嗽、高燒和呼吸困難等症狀。肺炎球菌肺炎還可導致入侵性肺炎球菌病，例如腦膜炎和敗血症，也有可能會帶來嚴重併發症，如肺膿腫、肺積水、心包炎及呼吸衰竭等等，病況可以變得很危險。

連慰慈醫生提醒：「肺炎球菌可以通過咳嗽、打乞嗤而產生的飛沫或緊密接觸傳染，在人與人之間傳播，因此保持良好個人及環境衞生非常重要。」

人人都有機會感染肺炎球菌 康復後或有長期後遺症

連慰慈醫生指出：「無論什麼年紀，即使像Ansheles一樣這麼勤力做運動和注重飲食，都有機會感染肺炎球菌，而有慢性疾病的朋友感染後更會有嚴重疾病或出現併發症的風險，所以大家千萬不要掉以輕心。」

而如果肺炎患者需要住院，他們平均都要半個月至到一個月的時間才可以康復出院。有研究表示，當中每100人中還有高達14人要接受深切治療和使用呼吸機。此外，數據亦反映肺炎在香港屬於第2號殺手，每天平均有超過28人因為肺炎而死亡。即使患者得到適當治療，最後成功痊癒，仍有一半康復者會有長遠後遺症，包括肺功能下降、喪失聽力、視力等。

▲ 感染及傳染病專科連慰慈醫生指出肺炎在香港為第2大殺手，每天平均有超過28人因感染肺炎而死亡。

防範勝於治療 接種肺炎球菌疫苗

現時針對肺炎球菌的治療通常為處方抗生素，但隨著越來越多的肺炎球菌開始產生抗藥性，防範感染肺炎球菌就變得很重要。除了保持個人及環境衛生、注意飲食均衡及恆常運動外，接種疫苗就是其中一種最有效的方法。

呼吸系統科專科盧浩然醫生表示，價數高的疫苗不一定等於保護好，疫苗技術的不同也需列入考量。現在市面上有兩種肺炎球菌的疫苗技術，分別是保護力較短，舊式的23價多醣疫苗；和新式的結合疫苗，例如13價、15價和20價。新式結合疫苗可刺激免疫系統產生抗體，誘導長效免疫記憶，令到保護力比較持久。

盧浩然醫生亦指出，如接種者選擇13價或是15價結合疫苗，根據疫苗接種時間表，其後要配合23價多醣疫苗以才可得到足夠保護。而想提高方便程度的話，就可以直接考慮20價疫苗，它除了是目前血清型覆蓋最廣泛的結合疫苗外，亦是唯一一種只需一針即可完成接種、無需額外補種的疫苗選項。

▲ 呼吸系統科專科盧浩然醫生回答Ansheles問題時指出，20價疫苗是目前血清型覆蓋最廣泛的結合疫苗，其一針即完成接種的特性亦對市民比較方便。

觀看俄仔Ansheles與感染及傳染病專科連慰慈醫生的完整訪問

https://bitly.cx/J4yv

觀看呼吸系統科專科盧浩然醫生的完整訪問

http://bit.ly/3Z0sZse

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