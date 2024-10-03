  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

著數優惠｜Cath Kidston全新學童書包系列 消費成會員享購物禮遇

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

向來擅長手繪印花的Cath Kidston 於秋冬推出一系列以"A Floral Fantasy"為主軸的新品，如置身於夢幻的洋娃娃世界，透過飄逸花朵、圖形格紋和條紋及復刻圖案來探索浪漫的虛幻世界。

當中Cath Kidston全新學童書包系列，主旨承載著「對未來充滿遠大而狂野的夢想」，為踏入新學期的孩子們傳遞重要的訊息 —— 大膽勇敢地爆發屬於自己的小宇宙。 

於新學年，品牌精心手繪出玩具小伙伴 Toy’s  Alive圖案、以各式各類的紀念奬牌拼合而成的 Rosette 圖案、揉合芭蕾舞者與音符的Dreamers Dance圖案、展現運動精神的Sports圖案，再憑著品牌標誌性的璀燦玫瑰圖案，鼓勵孩童勇敢地向夢想進發。

推出跳脫新穎的背包

全新小童系列除了經典的書包外，更為孩童推出跳脫新穎的背包、吊繩輕便背包，更用上小熊、貓咪和奬牌等俏皮外型的側孭袋以及老虎造型的小銀包，統統都是陪伴小朋友玩樂的好良伴。

當中增添可愛又巧妙的設計細節，且每款都功能性兼備 ，採用棉質物料、多重袋口和耐用且輕易擦拭乾淨布料，配合無限想像力，讓埋藏著希望的根和芽從小紮根。

每款都功能性兼備

Cath Kidston現正進行VIP快速晉升計劃，加入成爲 Cath Community！即日起，只需在門市消費滿折實價 $1,000 即可成爲 Cath Kidston 會員，並享各種購物禮遇。此外更能優先參與 Cath Kidston所舉辦的工作坊以及活動，詳情可查看官方社交平台。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果
13:43 2024/10/02
萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
17:15 2024/10/02
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
著數優惠｜2米高AI阿正現身銅鑼灣 參加抽獎贏《正DIVA》門票
今日 16:46
著數優惠｜2米高AI阿正現身銅鑼灣 參加抽獎贏《正DIVA》門票

你可能感興趣

萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果
13:43 2024/10/02
萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
17:15 2024/10/02
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
著數優惠｜2米高AI阿正現身銅鑼灣 參加抽獎贏《正DIVA》門票
今日 16:46
著數優惠｜2米高AI阿正現身銅鑼灣 參加抽獎贏《正DIVA》門票
著數優惠 時裝服飾 玩具

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚