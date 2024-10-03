著數優惠｜Cath Kidston全新學童書包系列 消費成會員享購物禮遇

向來擅長手繪印花的Cath Kidston 於秋冬推出一系列以"A Floral Fantasy"為主軸的新品，如置身於夢幻的洋娃娃世界，透過飄逸花朵、圖形格紋和條紋及復刻圖案來探索浪漫的虛幻世界。

當中Cath Kidston全新學童書包系列，主旨承載著「對未來充滿遠大而狂野的夢想」，為踏入新學期的孩子們傳遞重要的訊息 —— 大膽勇敢地爆發屬於自己的小宇宙。

於新學年，品牌精心手繪出玩具小伙伴 Toy’s Alive圖案、以各式各類的紀念奬牌拼合而成的 Rosette 圖案、揉合芭蕾舞者與音符的Dreamers Dance圖案、展現運動精神的Sports圖案，再憑著品牌標誌性的璀燦玫瑰圖案，鼓勵孩童勇敢地向夢想進發。

▲ 推出跳脫新穎的背包

全新小童系列除了經典的書包外，更為孩童推出跳脫新穎的背包、吊繩輕便背包，更用上小熊、貓咪和奬牌等俏皮外型的側孭袋以及老虎造型的小銀包，統統都是陪伴小朋友玩樂的好良伴。

當中增添可愛又巧妙的設計細節，且每款都功能性兼備 ，採用棉質物料、多重袋口和耐用且輕易擦拭乾淨布料，配合無限想像力，讓埋藏著希望的根和芽從小紮根。

▲ 每款都功能性兼備

Cath Kidston現正進行VIP快速晉升計劃，加入成爲 Cath Community！即日起，只需在門市消費滿折實價 $1,000 即可成爲 Cath Kidston 會員，並享各種購物禮遇。此外更能優先參與 Cath Kidston所舉辦的工作坊以及活動，詳情可查看官方社交平台。

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