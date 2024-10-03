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內地交流｜96%中小學參與內地姊妹學校計劃　上學年涉1.5億津貼按年增15%

社會

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去年7月仁濟醫院王華湘中學與內地東莞暨大港澳子弟學校師生拍照留念，教育局副局長施俊輝（右2）出席。（教育局姊妹學校計劃網站圖片）

政府近年加強推動國民教育，立法會文件顯示，截至上月全港約96%、共涉950間本地公帑資助中小學及特殊學校，與內地學校締結成3,096對姊妹學校。教育局上學年共批出近1.5億元相關津貼予申領津貼的本地學校，按年激增約1成半。

教育局自2004年起開展「姊妹學校計劃」，特首李家超前年發表任內首份施政報告，在「加強國民教育」方面設下其中一項「指定項目指標」（KPI），就是在2023年內將參與計劃的本地中小學數目，由780間提升1成。教育局近日向立法會呈交文件，指去年底參加計劃的公帑資助學校為886間，局方已「超額完成目標」。

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文件列出，截至今年9月全港已有874間官津校及76間直資學校，與內地校締結成姊妹學校，涉及428間中學、463間小學及59間特殊學校，佔學校總數約96%；部分學校與多於1間內地校締結，合共締結成3,096對姊妹校。

因應地理位置，當中以粵港姊妹學校最多，現時約有1,540對；整體亦有約610間本地學校已締結廣東省外的內地姊妹學校，佔整體逾6成。

姊妹學校計劃津貼金額每年按通脹調整，本學年（2024/25學年）每校津貼額已提升為約16.5萬元。局方指，目前已有超過90%本地公帑資助學校申領並獲發姊妹學校計劃津貼，自上學年起，若本地公帑資助學校與不同類別內地學
校締結，亦可申請津貼。

獲發津貼的學校數目，由2021/22學年的727間，2022/23學年提升至830間，2023/24學年再曾至922間，每年增逾1成；過去3年發放津貼開支，分別為1億1,283萬元、1億2,931萬元，以及1億4,832萬元，每年升幅近15%。

教育局指，姊妹學校交流形式和內容漸趨多樣化，學生除了參與課堂活動、相互探訪以外，亦會進行專題研習、文化體藝活動，以及組隊參與唱歌和朗誦比賽等。

局方亦引述參與學校，認為交流有助培養學生的語言表達及溝通能力、加深師生對內地的認識和了解，以及提升國民身份認同等。局方將舉辦分享會及探訪學校等，蒐集和推廣具成效的推行策略及交流個案，並繼續鼓勵本地學校與內地不同省市的學校配對為姊妹學校。

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