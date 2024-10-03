公關競賽︱「明日公關領袖培訓計劃」圓滿結束　聖保祿學校勇奪「內容創作」金獎

▲ 全港最大型的公關競賽「全港創意公關大賽」已經圓滿結束，經過專業評審團的多輪挑選，最終揭曉了多位優秀參賽者和隊伍。

全港最大型的公關競賽「全港創意公關大賽」圓滿結束，這次大型活動匯聚了各院校的精英學子，在知名企業的大力支持下，學生能夠踏上商業實戰的舞台，親身體驗公關策劃的真實流程。經過專業評審團的多輪挑選，最終揭曉了多位優秀參賽者和隊伍。作為公關領域的未來希望，他們的熱誠和衝勁，將香港公關注入新血。

「全港創意公關大賽」

公關的實戰能力才是決定成功的關鍵。由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）及香港城市大學市場營銷學系、香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港資優教育學苑、香港理工大學專業及持續進修學院語文及傳意學部協辦的「全港創意公關大賽2024」決賽暨頒獎典禮日前假香港生產力促進局圓滿舉行。大賽獲得多家知名企業的鼎力支持，讓參賽者有機會接觸到真實的商業公關案例，從實踐中學習。多位來自政商學界翹楚雲集頒獎禮，共同見證新一代「公關智庫」的誕生，而35位優秀學子獲入選「明日公關」新秀。他們將有機會參與全新的「明日公關領袖培訓計劃」，開啟成為未來業界精英的旅程。

評判陣容鼎盛 為求選出精英學子

頒獎典禮邀得眾多重量級嘉賓出席，包括：前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授SBS, JP；香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士；香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士；國際扶輪3450地區前總監、家庭與學校合作事宜委員會委員主席方奕展先生；東亞銀行（信託）有限公司董事兼行政總裁陳祖業先生；香港資優教育學苑院長黃金耀博士，以及全港創意公關大賽籌委會召集人兼籌委會主席、大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR & CONSULTANTS公關總監李彥儀女士等。

本屆大賽共吸引過百支隊伍參賽，經過專業評審團和企業代表的多輪評選，最終十五隊脫穎而出成功晉級決賽。本屆大賽評審團陣容鼎盛，由來自不同領域的專業人士組成，包括：前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士；雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生 BBS, JP； 華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生；嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監 林慧君女士 ；MentorsHub創辦人廖國泰先生；沙田獅子會候任會長姚至人先生；香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士；以及X Social Group控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生等。他們以其豐富的經驗和獨到的見解，為參賽隊伍提供了寶貴的指導和建議。

「明日公關之星誕生」

負責保心安企劃的聖保祿學校（中學部）隊伍「Z°N3」勇奪「內容創作」金獎；負責Hipp企劃的基督教香港信義會元朗信義中學隊伍「Euphoria」奪得銀獎；負責李錦記企劃的英華書院隊伍「錦都得」則獲得銅獎。「公關策劃」方面，由香港樹仁大學、香港都會大學學生組成的隊伍「無素不譚」，憑藉為譚仔國際策劃的方案贏得金獎；負責保心安企劃、由香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學學生組成的隊伍 「Serendipity」奪得銀獎；而由香港城市大學、香港理工大學及香港恒生大學學生組成的隊伍「Brainiacs」，則憑藉為Bellagio Hong Kong策劃的方案贏得銅獎。

大會早前舉辦了「明日公關」選拔，由學校提名、亦從眾多參賽者中選出35位優秀學生，他們均展現了出色的公關潛力。而當中，六位參賽者更憑藉其在比賽中的傑出表現，榮獲「明日公關人才大獎」，他們分別是：來自香港城市大學的陳紫欣；聖保祿學校（中學部）的周思睿；香港大學的譚綺梨；基督教香港 信義會元朗信義中學的文嘉麗；香港樹仁大學的張子健；以及嶺南大學的曾珮瑜。 這個獎項旨在表彰那些展現出卓越才華、創新思維和領導潛力的未來之星。

李彥儀女士致辭時表示，比賽踏入第八年，一直致力於為公關行業發掘和培養優秀人才。她樂見比賽規模和影響力不斷擴大，參賽作品水平也逐年提高，充分體現了香港年輕一代的創新精神和專業素養。

為進一步培育這些明日之星，大會將計劃推出「明日公關領袖培訓計劃」，為入選「明日公關」得主提供更豐富的學習資源和更廣闊的發展平台，幫助他們成為具備國際視野和領導力的未來領袖。計劃將提供一系列專業培訓課程、工作坊、實習機會，以及參與國際交流團等，讓他們可以接觸到業界最新趨勢和實踐經驗，並與來自不同國家和地區的公關精英交流學習，從而提升他們的專業技能和國際視野。

李女士續指，隨著社會不斷發展，各界面臨著新的挑戰和機遇，未來公關領袖需要具備更全面的能力， 包括卓越的溝通能力、創新思維、數據分析能力以及科技應用能力。「明日公關領袖培訓計劃」正正回 應社會需要，為未來培育更多優秀的公關人才。

▲ 全港最大型的公關競賽「全港創意公關大賽」已經圓滿結束，經過專業評審團的多輪挑選，最終揭曉了多位優秀參賽者和隊伍。

學生學以致用擴濶視野

唐偉章教授致辭時指出，教育不僅僅是書本和課堂上的知識，更重要的是將知識應用於實踐，並從中獲得創新思維和經驗。他認為這次比賽為參賽者提供了一個模擬真實商業環境的平台，尤其是有多個大型贊助商支持，讓他們能夠學以致用，相信比賽過程中獲得的經驗將使參賽者終身受益。

馮嘉寶女士致辭時，剖析「新質生產力」的核心理念，涵蓋創新、綠色發展、人才培育。馮女士強調，創新是推動公關行業發展的原動力，參賽者應保持持續學習態度，樂於接受新事物，並善用應變解難能力，同時兼顧綠色發展和社會責任。她更指出，良好的公關技巧是各行各業不可或缺的一環，鼓勵參賽者重視並提升公關意識，在各個領域發揮積極作用。

香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士作為評審之一，對學生的表現讚譽有加，尤其點名表揚沙田圍威喂團隊為Hipp喜寶製作的影片，其專業質素令人印象深刻，更指其水平接近商業作品。她建議來年參賽學生除了從自身角度出發，更要多從客戶和消費者角度思考，並加強市場研究及團隊合作， 以期成為「明日公關」人才。

大賽的成功，除了學生的努力，也離不開專業評審的指導。評審團之一梁啟明博士認為比賽整體水平極高，他讚揚聖保祿學校（中學部）「Z°N3」團隊以其獨特的動漫角色設計和宣傳片，成功引起年輕客群共鳴，獲得「内容創作金獎」，展現了他們對目標受眾的精準把握和創意好好運用。他同時也建議參賽者進一步提升簡報技巧和演說能力，在未來更上一層樓。

而聖保祿學校（中學部）「Z°N3」在分享創作心得時，坦言過程中雖遇到人手和時間分配等挑戰，但最終克服困難，提升了製作效率。她們表示，比賽讓她們更深入了解公關行業的挑戰和機遇，並會將經驗應用於未來工作。 召集人李彥儀表示，這正正體現了比賽的意義所在，它不僅培養了學生的專業技能，更激勵了他們對公關行業的熱情和追求，為「明日公關」行業注入了新血。 全港創意公關大賽籌委會現正積極籌備第九屆賽事，並著手策劃相關的國際交流團，讓更多有志於投身公關行業的年輕人獲得寶貴的學習和交流機會。大會誠邀院校、各界機構和人士積極參與，共同推動香港公關行業和專業人才的發展。同時，也歡迎學生自薦參與選拔，爭取成為交流團的一員，與來自世界各地的公關精英交流學習，開拓國際視野。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】