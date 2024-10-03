學校動態︱愛官線上線下幼稚園校園遊　家長同學體驗多元學習經歷

▲ 愛官一年一度的幼稚園校園遊圓滿結束。(學校提供)

【校園直擊/愛秩序灣官立小學】愛官一年一度的幼稚園校園遊於9月21日（星期六）早上舉行。雖然下了一場大雨，但數百多位來自東區、中西區、灣仔區、將軍澳等等各區幼稚園的家長及小朋友都準時出席，整個禮堂座無虛席。

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當天節目豐富，先由校長和主任們為大家簡介愛官的辦學理念及體育科、英文科的特色課程。校長強調愛官是重視學生成長多於成績，希望透過「從體驗中學習，以成功創造成功。」及「小學校大社區」兩大辦學方向，讓學生找到自己的終身興趣，發展自己的潛能。然後大家由老師及家長義工帶領，分組參觀校園，一齊愛官「睇真Ｄ」。最後，大家都參與了各科多元化的課程體驗，包括：齊來做車神、非洲鼓樂融融、認字好容易、STEM動手樂繽紛、開心JAZZ舞、我是音樂家、英文FUN FUN FUN及小小藝術家等，全是為小一同學設計的特色課程活動，讓大家體驗在愛官學習的樂趣。

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除了實體體驗活動外，愛官還於9月13日（星期五）晚上舉辦網上小一簡介會，由校長、主任及社工更全面地為家長講解愛官課程特色，包括：以趣味化、生活化及國際化推動英語學習；以普及化、尖子化及盛事化推動音樂教育；以學生身心健康為主的校本體育課程；鼓勵學生以科技解決民生難題的STEAM跨科課程；引入豐富的社會資源，帶領同學關心社區，回饋社區的「小學校大社區」聯校活動；以主題進行探究的「體驗式學習周」等等，主任及社工亦為家長分享愛官幼小銜接的安排及如何協助子女順利過度至小學校園生活的心得。參與的家長們踴躍發問，想了解更多愛官的精采校園生活。

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愛官重視親子教育，於2022年設立了「家長學院」，每年推出超過三十多項的親子活動、家長講座、親職工作坊及家長METIME興趣班。為讓幼稚園家長有更深入的體驗，愛官於上年將每年最盛大的親子活動——動感親子運動日營的下午時段開放予區內幼稚園家長及小朋友，當日超過1200人次參與，非常熱鬧。本年度，動感親子運動日營將於2025年1月11 日下午兩點舉行，名額有限，有意報名的家長可按此連結。

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