兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊

【兒童健康／BLW／斷奶／育兒】近年外國愈來愈多人提倡Baby-Led Weaning (又稱BLW)，即嬰兒主導的斷奶方式，顧名思義是讓嬰兒自主進食固體食物，不用匙羮餵他們，據了解，此舉是可以更讓寶寶發展獨立自主能力。下文將會簡易介紹BLW及注意事項。

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根據衛生署資料，採用BLW的家長，從第一口開始便讓嬰兒自主進食固體食物，不用匙羮餵他們。家長把供給嬰兒的食物切成棒狀，以便他們可以撿起來吃。他們可吃不同種類的食物，包括水果、蔬菜、肉類、魚類、芝士、熟蛋、麵包和麵食。BLW方法的倡導者認為以這方式進食，飲食全由嬰兒自主控制，與吃母乳相似。這方法可能利於發展自我調節飲食分量的能力、健康飲食習慣和預防肥胖。

署方指，如果嬰兒在6個月之前可以伸手將食物放入口中，並避免高鯁噎風險食物，採用BLW可以是安全的。除了「手指食物」，也可以同時把鐵質豐富的糊狀食物放在匙羹上；嬰兒會向前傾，張大嘴巴接受食物，或者會拿過匙羹吮吸上面的糊狀食物。

對於以糊狀食物開始的嬰兒，父母應逐漸引入搗碎和刴碎的食物。嬰兒表現準備就緒時，就要提供「手指食物」（最好從家庭飯餐中選取），再加上匙羹給他們自己餵食。

不過，另一方面，醫護專業人員亦擔憂使用BLW方法引入固體食物補充餵養，嬰兒能否攝取足夠的能量和鐵質，會否增加鯁噎的風險。據新西蘭一項關於補充食物的觀察性研究顯示，與傳統用匙羮餵食的嬰兒相比，全BLW的嬰兒較少進食添加鐵的嬰兒穀物和紅肉， BLW嬰兒的鐵、鋅和維生素B12攝入量也低於用匙羮餵食的嬰兒。6至12個月大的嬰兒對鐵的需求量很高（建議鐵攝入量為每天11毫克）。鐵質攝入長期不足可能導致缺鐵和缺鐵性貧血，影響嬰兒的中樞神經系統和發育。

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