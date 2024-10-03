  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨認識新興嬰兒飲食法　拆解嬰兒主導斷奶方式BLW利與弊

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【兒童健康／BLW／斷奶／育兒】近年外國愈來愈多人提倡Baby-Led Weaning (又稱BLW)，即嬰兒主導的斷奶方式，顧名思義是讓嬰兒自主進食固體食物，不用匙羮餵他們，據了解，此舉是可以更讓寶寶發展獨立自主能力。下文將會簡易介紹BLW及注意事項。

最新影片:

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

根據衛生署資料，採用BLW的家長，從第一口開始便讓嬰兒自主進食固體食物，不用匙羮餵他們。家長把供給嬰兒的食物切成棒狀，以便他們可以撿起來吃。他們可吃不同種類的食物，包括水果、蔬菜、肉類、魚類、芝士、熟蛋、麵包和麵食。BLW方法的倡導者認為以這方式進食，飲食全由嬰兒自主控制，與吃母乳相似。這方法可能利於發展自我調節飲食分量的能力、健康飲食習慣和預防肥胖。

署方指，如果嬰兒在6個月之前可以伸手將食物放入口中，並避免高鯁噎風險食物，採用BLW可以是安全的。除了「手指食物」，也可以同時把鐵質豐富的糊狀食物放在匙羹上；嬰兒會向前傾，張大嘴巴接受食物，或者會拿過匙羹吮吸上面的糊狀食物。

對於以糊狀食物開始的嬰兒，父母應逐漸引入搗碎和刴碎的食物。嬰兒表現準備就緒時，就要提供「手指食物」（最好從家庭飯餐中選取），再加上匙羹給他們自己餵食。

不過，另一方面，醫護專業人員亦擔憂使用BLW方法引入固體食物補充餵養，嬰兒能否攝取足夠的能量和鐵質，會否增加鯁噎的風險。據新西蘭一項關於補充食物的觀察性研究顯示，與傳統用匙羮餵食的嬰兒相比，全BLW的嬰兒較少進食添加鐵的嬰兒穀物和紅肉， BLW嬰兒的鐵、鋅和維生素B12攝入量也低於用匙羮餵食的嬰兒。6至12個月大的嬰兒對鐵的需求量很高（建議鐵攝入量為每天11毫克）。鐵質攝入長期不足可能導致缺鐵和缺鐵性貧血，影響嬰兒的中樞神經系統和發育。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

兒童健康 新西蘭

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚