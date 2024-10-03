KO濕疹︱38歲港媽爆濕疹每日消毒藥水洗傷口　中醫治療4個月重生白滑皮膚

▲ 38歲港媽濕疹皮膚潰爛每日消毒藥水洗傷口 中醫治療4個月獲重生

【濕疹/蕁麻疹/眼腫/過敏原/致敏原/皮膚潰爛/濕疹治療/中醫】不少人在濕疹發作嚴重時，皮膚破損潰爛可謂「無忽好肉」。一名38歲港媽在今年中突然爆發濕疹，手背情況尤為嚴重，一度每日需用消毒藥水洗傷口，非常痛苦。好在她及時求診中醫，經過4個月治療，病情大為好轉！

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享個案，今年5月，一名38歲新手港媽不明原因突然爆發濕疹，尤以手部、頸部及耳朵明顯發作。而當時她的孩子才11個月大，仍在餵人奶階段，她一度每日用消毒藥水清洗傷口。

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中醫治療4個月獲重生

5月16日，港媽求診柴醫，持續治療一星期，發現濕疹同時有蕁麻疹發作，出現眼腫情況，服抗敏藥效果不佳，便處方有消風散、普濟消毒飲、黃連解毒湯、土茯苓、白朮、甘草等中藥，及針灸治療。

至6月底，患者頸部濕疹轉啡；再一個月後，情況持續好轉，手指仍殘留汗皰疹。8月3日，患者皮膚已明顯轉好，痕癢減少；新生濕疹明顯減少，蕁麻疹減少。一星期後，患者濕疹情況穩定，可以進食忌口已久的肥牛。

最後，經過4個月時間治療，患者在經前皮膚穩定，不似之前的經前痕癢發作，「證明體內濕氣減少」。另外，面部暗瘡增加，代表其皮脂腺恢復，面部乾燥減少，濕疹復原情況樂觀。

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患者曾提及工作環境較多致敏原；在家時痕癢少，但到達特定工作地點時就會變得較痕癢。柴醫對此解釋：

當身體處於敏感階段，比較受塵蟎刺激，容易痕癢。待風邪，濕邪減少，人體耐受能力增強，對環境致敏原過激反應就會減輕。

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