海事同樂日2024｜香港海事博物館免費同樂日9大活動　海洋垃圾淨化示範/攤位遊戲/電影放映

▲ 香港海事博物館舉辦免費海事同樂日，設有9大活動包括海洋垃圾淨化示範、攤位遊戲、電影放映等。

【親子好去處/免費好去處/香港海事博物館/海事同樂日2024/國慶活動】香港海事博物館將於10月6日，舉辦一場海上嘉年華及免費開放予公眾參觀，以慶祝中華人民共和國成立75周年。海上嘉年華不僅是一場慶祝活動，更透過豐富的互動體驗，讓公眾深入了解香港航海歷史與海事文化。無論是小朋友還是成年人，都能在這個特別的日子裡，共同欣賞海洋的魅力，並學習如何保護我們的海洋環境。

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海事同樂日2024｜活動備有直播服務

參觀者將有機會參加多項精彩活動，包括導遊講解、互動遊戲、海洋電影放映及主題講座等。而活動中將展示「石油及海上垃圾清潔示範」，讓大家親眼目睹海事處在保持海港清潔方面的努力與措施。此外，海洋垃圾清除船和石油反應船將在博物館附近水域進行實地演示，並由專業解說員介紹保護海洋環境中的重要角色。對於無法親自參加的人士，活動還將提供直播服務，讓更多人能夠參與其中。

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海事同樂日2024｜感受海上航行的樂趣

參觀者還可以登上海事處的巡邏船（MARINE 1）和海道測量船（HYDRO 2），近距離觀察這些運作中的船隻，並獲贈海事處紀念品作為參觀的紀念。此外，參與者將有機會體驗「船舶操縱模擬器」，在虛擬環境中進行乘船之旅，感受海上航行的樂趣。

活動的亮點之一是「水下無人系統挑戰演示」，由獲獎學生展示他們的創新作品。這些年輕的創新者在國家科學技術傳播中心的指導下，將展示最先進的水下無人系統，並邀請參觀者親自體驗操作這些尖端技術。

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海事同樂日2024｜海上嘉年華

日期：2024年10月6日（星期日）

時間：10:30-19:00

地點：中環8號碼頭香港海事博物館

詳情︰ 按此

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