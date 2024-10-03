  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 21:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海事同樂日2024｜香港海事博物館免費同樂日9大活動　海洋垃圾淨化示範/攤位遊戲/電影放映

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港海事博物館舉辦免費海事同樂日，設有9大活動包括海洋垃圾淨化示範、攤位遊戲、電影放映等。

【親子好去處/免費好去處/香港海事博物館/海事同樂日2024/國慶活動】香港海事博物館將於10月6日，舉辦一場海上嘉年華及免費開放予公眾參觀，以慶祝中華人民共和國成立75周年。海上嘉年華不僅是一場慶祝活動，更透過豐富的互動體驗，讓公眾深入了解香港航海歷史與海事文化。無論是小朋友還是成年人，都能在這個特別的日子裡，共同欣賞海洋的魅力，並學習如何保護我們的海洋環境。

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

最新影片︰

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

海事同樂日2024｜活動備有直播服務

參觀者將有機會參加多項精彩活動，包括導遊講解、互動遊戲、海洋電影放映及主題講座等。而活動中將展示「石油及海上垃圾清潔示範」，讓大家親眼目睹海事處在保持海港清潔方面的努力與措施。此外，海洋垃圾清除船和石油反應船將在博物館附近水域進行實地演示，並由專業解說員介紹保護海洋環境中的重要角色。對於無法親自參加的人士，活動還將提供直播服務，讓更多人能夠參與其中。

兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗　親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】

點擊圖片放大
+12
+11

海事同樂日2024｜感受海上航行的樂趣

參觀者還可以登上海事處的巡邏船（MARINE 1）和海道測量船（HYDRO 2），近距離觀察這些運作中的船隻，並獲贈海事處紀念品作為參觀的紀念。此外，參與者將有機會體驗「船舶操縱模擬器」，在虛擬環境中進行乘船之旅，感受海上航行的樂趣。

活動的亮點之一是「水下無人系統挑戰演示」，由獲獎學生展示他們的創新作品。這些年輕的創新者在國家科學技術傳播中心的指導下，將展示最先進的水下無人系統，並邀請參觀者親自體驗操作這些尖端技術。

消防開放日｜黃大仙消防局10月免費開放日　操練示範/消防車展示/攤位遊戲

海事同樂日2024｜海上嘉年華

日期：2024年10月6日（星期日）

時間：10:30-19:00 

地點：中環8號碼頭香港海事博物館    

詳情︰ 按此

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築
09:00 2024/09/27
香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】
13:03 2024/09/30
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
17:15 2024/10/02
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

你可能感興趣

香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築
09:00 2024/09/27
香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】
13:03 2024/09/30
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
17:15 2024/10/02
著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票
親子活動 好去處 玩樂 歷史科 海事博物館 博物館 海洋垃圾 海事處

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚