  • 27°C
香港時間：2024104日 (五) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肌肉痠痛／肌肉緊繃／穴位按摩／穴位按壓／肌肉放鬆／中醫養生】不少人做完運動後，都會感到肌肉痠痛又緊繃，穴位按摩亦能夠幫助放鬆肌肉、加速復原。TOPick近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士，分享2個穴位按摩組合，幫助放鬆下肢肌肉，紓緩痠痛感。

Healthy Life｜2個穴位按摩組合

血海穴

  • 首先坐在椅子上，放鬆雙腿。
  • 尋找大腿四頭肌粗隆位置，即血海穴。
  • 用拇指去按壓約1至2分鐘。
  • 另可配合中醫推拿手法「滾法」。
  • 把手腕放在大腿接近根部位置。
  • 輕力用手背揉搓大腿。

中醫師表示，當腿部用力時，浮現拱起位置就是粗隆處，即是「血海穴」；當雙腿感覺疲勞時，按壓1至2分鐘就已經有紓緩作用。由於大腿肌肉範圍較大，配合「滾法」能夠加強放鬆大腿肌肉及筋膜，有助排走乳酸和代謝物，並促進肌肉生長。

點擊圖片放大
+6
+5

環跳穴

  • 首先整個身體站直，用力夾緊臀部。
  • 雙手撫摸臀部左右側位置，當摸到凹陷處就是環跳穴。
  • 然後放鬆臀部肌肉，同時時向下按壓凹陷處。
  • 按壓約2至3分鐘。

中醫師表示，一般在按壓環跳穴時會有痠痺感，忍受痛感按壓2至3分鐘就能紓緩臀部緊痛、放鬆臀部肌肉，甚至有助改善坐骨神經痛的情況。

點擊圖片放大
+4
+3

攝影：林君茹、馮凱宜

鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電
11:39 2024/07/05
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練強效增肌減脂
18:30 2024/06/07
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練強效增肌減脂
Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻　解構3大家中黑點教2招自救法
16:24 2024/09/27
Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻　解構3大家中黑點教2招自救法
Healthy Life｜靜觀導師教2個簡易伸展動作　放鬆腰部肌肉驅散負能量
16:51 2024/09/19
Healthy Life｜靜觀導師教2個簡易伸展動作　放鬆腰部肌肉驅散負能量
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合
17:53 2024/09/13
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合
Healthy Life｜有今生冇來世　4期癌友組團去旅行　打破既定印象笑看生死無常
09:11 2024/09/07
Healthy Life｜有今生冇來世　4期癌友組團去旅行　打破既定印象笑看生死無常
Healthy Life｜靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身紓解鬱結
13:48 2024/08/30
Healthy Life｜靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身紓解鬱結
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
18:29 2024/08/16
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
11:02 2024/08/09
Healthy Life︱靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌
14:19 2024/08/02
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

你可能感興趣

Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電
11:39 2024/07/05
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練強效增肌減脂
18:30 2024/06/07
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練強效增肌減脂
Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻　解構3大家中黑點教2招自救法
16:24 2024/09/27
Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻　解構3大家中黑點教2招自救法
健康問題 網絡熱話 養生 肌肉痠痛 肌肉疼痛 坐骨神經痛 健身 運動 中醫師 中醫

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊