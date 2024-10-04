Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

【肌肉痠痛／肌肉緊繃／穴位按摩／穴位按壓／肌肉放鬆／中醫養生】不少人做完運動後，都會感到肌肉痠痛又緊繃，穴位按摩亦能夠幫助放鬆肌肉、加速復原。TOPick近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士，分享2個穴位按摩組合，幫助放鬆下肢肌肉，紓緩痠痛感。

Healthy Life｜2個穴位按摩組合

血海穴

首先坐在椅子上，放鬆雙腿。

尋找大腿四頭肌粗隆位置，即血海穴。

用拇指去按壓約1至2分鐘。

另可配合中醫推拿手法「滾法」。

把手腕放在大腿接近根部位置。

輕力用手背揉搓大腿。

中醫師表示，當腿部用力時，浮現拱起位置就是粗隆處，即是「血海穴」；當雙腿感覺疲勞時，按壓1至2分鐘就已經有紓緩作用。由於大腿肌肉範圍較大，配合「滾法」能夠加強放鬆大腿肌肉及筋膜，有助排走乳酸和代謝物，並促進肌肉生長。

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環跳穴

首先整個身體站直，用力夾緊臀部。

雙手撫摸臀部左右側位置，當摸到凹陷處就是環跳穴。

然後放鬆臀部肌肉，同時時向下按壓凹陷處。

按壓約2至3分鐘。

中醫師表示，一般在按壓環跳穴時會有痠痺感，忍受痛感按壓2至3分鐘就能紓緩臀部緊痛、放鬆臀部肌肉，甚至有助改善坐骨神經痛的情況。

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攝影：林君茹、馮凱宜

鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店

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