  • 28°C
香港時間：20241017日 (四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好去處丨道地首屆錄地野營祭　音樂會+野炊+工作坊【內附參加連結】

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

同場聚集多個本地小店打造綠地市集，售賣各式各樣的特色產品。

在繁忙的城市裡，不少人選擇在休假時遠離煩囂，到郊區來一場本地輕旅遊，慢慢細味大自然帶來的靜憩與風景。今年道地綠色之旅Green Holidays，於11月23日至11月24日一連兩日，於紅花嶺Autocamper舉行首屆「道地綠地野營祭」。

道地聯同多位清新系歌手，在大自然與陽光下帶來清新悅耳的歌聲，同時更有多種結合大自然環境的精彩活動，當中包括邀請本地野炊達人與大家一起感受野炊煮食的樂趣、4位人氣手作達人教大家製作獨一無二的工藝品，以及一連串憑票入場後免費參與的D.I.Y.活動。同場亦聚集多個本地小店打造綠地市集，售賣各式各樣的特色產品，讓大家了解更多本地小店的過人之處。道地今年與本地服裝品牌Ad-Lib合作，推出道地綠地野營祭獨家發售的別注版聯乘T恤，憑票入場的參加者，亦可獲贈包含露營餐具的野營禮品包，既實用又有收藏價值。

4位人氣手作達人教大家製作獨一無二的工藝品，以及一連串憑票入場後免費參與的D.I.Y.活動。

道地鼓勵大家發揮綠地旅人精神，開啟五感與大自然連結，即使身處繁忙又遍佈高樓大廈的香港，也能在郊野找到寧靜的片刻，Be a Green Viber體驗道地為你打造的「道地綠地野營祭」，從綠地音樂會、野炊、手藝工作坊、玩樂區到市集，讓大家慢慢尋回最適合你的Green Vibe。

「道地綠地野營祭」邀請本地野炊達人與大家一起感受野炊煮食的樂趣。

道地綠地野營祭
日期：2024年11月23及11月24日（星期六及日）
時間：上午場 早上11時至下午3時  下午場 下午4時至晚上8時
活動地點：Autocamper 紅花嶺（主辦單位安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper）
按此連結參加

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
17:42 2024/10/14
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
HOKA飛越大嶼11月重返香港　全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場
16:46 2024/09/26
HOKA飛越大嶼11月重返香港　全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場
親子本地遊｜輕鐵深度一日遊包自助火鍋放題　參觀輕鐵車廠+化身車長＋超多打卡位
19:14 2024/10/10
親子本地遊｜輕鐵深度一日遊包自助火鍋放題　參觀輕鐵車廠+化身車長＋超多打卡位

你可能感興趣

本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
17:42 2024/10/14
本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機
HOKA飛越大嶼11月重返香港　全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場
16:46 2024/09/26
HOKA飛越大嶼11月重返香港　全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場
親子本地遊｜輕鐵深度一日遊包自助火鍋放題　參觀輕鐵車廠+化身車長＋超多打卡位
19:14 2024/10/10
親子本地遊｜輕鐵深度一日遊包自助火鍋放題　參觀輕鐵車廠+化身車長＋超多打卡位
Local Tour 文娛藝術 正能量 音樂會 好去處 大自然 香港 品牌 工作坊 露營

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單