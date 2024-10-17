好去處丨道地首屆錄地野營祭　音樂會+野炊+工作坊【內附參加連結】

▲ 同場聚集多個本地小店打造綠地市集，售賣各式各樣的特色產品。

在繁忙的城市裡，不少人選擇在休假時遠離煩囂，到郊區來一場本地輕旅遊，慢慢細味大自然帶來的靜憩與風景。今年道地綠色之旅Green Holidays，於11月23日至11月24日一連兩日，於紅花嶺Autocamper舉行首屆「道地綠地野營祭」。

道地聯同多位清新系歌手，在大自然與陽光下帶來清新悅耳的歌聲，同時更有多種結合大自然環境的精彩活動，當中包括邀請本地野炊達人與大家一起感受野炊煮食的樂趣、4位人氣手作達人教大家製作獨一無二的工藝品，以及一連串憑票入場後免費參與的D.I.Y.活動。同場亦聚集多個本地小店打造綠地市集，售賣各式各樣的特色產品，讓大家了解更多本地小店的過人之處。道地今年與本地服裝品牌Ad-Lib合作，推出道地綠地野營祭獨家發售的別注版聯乘T恤，憑票入場的參加者，亦可獲贈包含露營餐具的野營禮品包，既實用又有收藏價值。

▲ 4位人氣手作達人教大家製作獨一無二的工藝品，以及一連串憑票入場後免費參與的D.I.Y.活動。

道地鼓勵大家發揮綠地旅人精神，開啟五感與大自然連結，即使身處繁忙又遍佈高樓大廈的香港，也能在郊野找到寧靜的片刻，Be a Green Viber體驗道地為你打造的「道地綠地野營祭」，從綠地音樂會、野炊、手藝工作坊、玩樂區到市集，讓大家慢慢尋回最適合你的Green Vibe。

▲ 「道地綠地野營祭」邀請本地野炊達人與大家一起感受野炊煮食的樂趣。

道地綠地野營祭

日期：2024年11月23及11月24日（星期六及日）

時間：上午場 早上11時至下午3時 下午場 下午4時至晚上8時

活動地點：Autocamper 紅花嶺（主辦單位安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper）

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