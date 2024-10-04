  • 30°C
香港時間：2024104日 (五) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風危機｜研究揭日飲7杯水防中風　3種飲品喝越多中風風險越高

健康資訊

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【中風／腦出血／高血壓／三高／汽水／果汁／咖啡】喝水能夠防中風？最新研究指出，每天喝7杯水或以上，能夠降低中風風險。然而，喜歡喝飲料的人士要小心，每天喝超過兩杯，中風機率亦相對遞增。換言之，喝得越多，中風風險越高。此外，過往亦有研究指出，喝咖啡超過這杯數，風險同樣暴增近4成。

最新影片：

 

中風危機｜每日７杯水減中風風險

最近於9月27日發表在《Journal of Stroke》，一項關於中風的研究結果指出，每天飲用汽水和果汁，會增加中風風險22%。研究團隊分析超過2.5萬人的數據，發現每天飲用上述兩種飲品越多的人，發生中風的風險會越高。然而每天喝7杯水或以上的人，中風風險反而減少。由此可見，經常飲用含糖或人工甜味劑的飲料，會大幅增加中風風險。

中風危機｜飲汽水果汁越多　越易中風

首席研究員、愛爾蘭戈爾韋大學臨床流行病學教授Andrew Smyth指出，高血壓仍是中風最大的風險因素，但只要配合飲食和健康的生活方式，就能夠降低因血栓引起的中風。根據研究報告結果，他建議平常應減少飲用碳酸飲料或果汁。

中風危機｜日飲5杯咖啡　中風風險劇增近4成

另外，去年發表在《International Journal of Stroke》上的一項關於咖啡和茶與中風風險的研究報告，指出每天喝超過4杯咖啡，中風風險恐會上升。研究團隊發現，一般喝咖啡無損健康，惟一旦喝超過4杯，中風風險急增37%。至於喝茶則有助降低風險，每天喝3至4杯紅茶，能降低中風風險29%；綠茶如是，能降低風險27%。研究團隊建議，喝茶時不要加入牛奶，或會阻礙身體吸收茶葉沖泡時的抗氧化劑。

中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

點擊圖片放大
+4
+3

盧醫生指出，中風常見風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

點擊圖片放大
+3
+2

同場加映：5大高血壓生活建議

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 健康養生 高血脂 治療 大學 醫生 糖尿病 運動 高血壓 飲品

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊