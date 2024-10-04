中風危機｜研究揭日飲7杯水防中風　3種飲品喝越多中風風險越高

【中風／腦出血／高血壓／三高／汽水／果汁／咖啡】喝水能夠防中風？最新研究指出，每天喝7杯水或以上，能夠降低中風風險。然而，喜歡喝飲料的人士要小心，每天喝超過兩杯，中風機率亦相對遞增。換言之，喝得越多，中風風險越高。此外，過往亦有研究指出，喝咖啡超過這杯數，風險同樣暴增近4成。

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中風危機｜每日７杯水減中風風險

最近於9月27日發表在《Journal of Stroke》，一項關於中風的研究結果指出，每天飲用汽水和果汁，會增加中風風險22%。研究團隊分析超過2.5萬人的數據，發現每天飲用上述兩種飲品越多的人，發生中風的風險會越高。然而每天喝 7杯水或以上的人，中風風險反而減少 。由此可見，經常飲用含糖或人工甜味劑的飲料，會大幅增加中風風險。

中風危機｜飲汽水果汁越多 越易中風

首席研究員、愛爾蘭戈爾韋大學臨床流行病學教授Andrew Smyth指出， 高血壓仍是中風最大的風險因素 ，但只要配合飲食和健康的生活方式，就能夠降低因血栓引起的中風。根據研究報告結果，他建議平常應減少飲用碳酸飲料或果汁。

中風危機｜日飲5杯咖啡 中風風險劇增近4成

另外，去年發表在《International Journal of Stroke》上的一項關於咖啡和茶與中風風險的研究報告，指出每天喝超過4杯咖啡，中風風險恐會上升。研究團隊發現，一般喝咖啡無損健康，惟一旦喝超過4杯，中風風險急增37%。至於喝茶則有助降低風險，每天喝3至4杯紅茶，能降低中風風險29%；綠茶如是，能降低風險27%。研究團隊建議，喝茶時不要加入牛奶，或會阻礙身體吸收茶葉沖泡時的抗氧化劑。

中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生指出，中風常見風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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同場加映：5大高血壓生活建議

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