Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？　中醫拆解6大成因+調經宜忌

【高踭鞋／經痛／痛經／中醫／調經／婦科病】不少女性都會面臨經痛，惟經痛成因良多，除了患病、前列腺素變化外，飲食、穿著及情緒問題等亦與經痛息息相關。今次註冊中醫師林冠傑就為大家拆解經痛6大成因，以及多種調經方法及飲食方法。

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經痛煩惱｜醫師拆解正常月經周期及血量 1情況較為混亂

林醫師解釋，普遍女性大約會在11歲開始月經來潮，月經初到的首2年，有不少女性經期都會較為混亂。除此之外，就醫學角度而言，正常月經周期大約為21至35日、每次經期大約持續3至7日，初時經血可能較暗沉，之後數日會轉為鮮紅色，隨後再變成暗紅色，而經期的理想血量大約為50cc至80cc。

經痛煩惱｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大經痛成因

林醫師指出，不少未成年前孩童或少女都會因前列腺素變化，影響子宮過分充血或者供血不足，導致經痛出現；除此之外，部分成年女性患上子宮肌瘤、子宮腺瘤、子宮內膜異位或先天輸卵管閉塞等等狀況後，亦有可能導致痛經問題，而臨床上亦有些特別病例是因為患者經常穿著高踭鞋，導致脊柱側彎或脊骨狀況不佳，從而影響子宮後屈誘發痛經。

不過就中醫角度而言，則會較為著重於宮冷問題，假如受宮冷影響，將會出現氣滯及血瘀。對此，林醫師列出以下6大經痛成因：

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經痛煩惱｜四物湯可有助調經？醫生：10類人不宜飲用

四物湯被不少人譽為「經痛必飲」的調經茶飲，林醫師解釋，四物飲中含有「芎歸地芍」，即川芎、當歸、山地或熟地及白芍。當歸具有補血活血袪瘀作用、山地或熟地則有補血或涼血效果、川芎則有走竄功效，而白芍可中和藥性，確實可稱為女性恩物。

不過他亦強調，大家飲用四物湯時應飲幾日便應停止，切勿見效果好便長期飲用，飲幾日便應停止， 而以下10類人更應該要小心飲用：

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經痛煩惱｜調經宜多食7類食物 有助暖宮兼補血

中醫認為血肉有情之物，林醫師建議大家調經時可適量食用以下7類食物，可有助暖宮補血：

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經痛煩惱｜避免經痛有方法？醫師拆解調經宜忌

林醫師續指，中醫角度認為「寒凝則聚」， 因此「風寒」極為重要。想要避免出現經痛，林醫師建議大家於經期將至前1、2日，便應開始戒口，飲食應盡量清淡，忌食生冷、辛辣味濃、極辣、極甜、極酸食物，另外飲食要有營養，身體才會有血，因此三餐亦面均衡飲食。

穿衣方面應著重保暖，減少穿著露臍及露背衣著、膝頭亦要保暖，而虛寒型及陣發性經痛型患者，林醫師建議可於肚臍對下的氣海穴、關元穴；背部次髎穴及血海穴位置貼上暖包，可有助大大改善不適。

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