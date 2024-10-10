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情緒問題｜青山醫院向全港中學派「情緒提示卡」　未做完功課怕返學可「暫時放下負面回憶」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

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(陳靜儀攝)

青山醫院推出「情緒危機預防攻略」桌遊，希望通過趣味及非單向學習的方式，鼓勵青少年加強對情緒波動的認知。桌遊引入辯證行為、以及認知行為的治療，並重點介紹遇到情緒危機時的急救方法。新界西醫院聯網將推過教育局，向全港500多間中學免費贈送教材一套。

青山醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生樂蓉晶表示，教材給予學生一套情緒自評的卡板，學生可以進行「情報自評」後，透過一套44張的卡片「化解危機」。當中如情緒達6分以上，設「臨危不亂卡」解決危機，另亦有「解難卡」及「自助增值卡」解決升學、朋輩等疑難。

卡牌建議，如果因沒有人明白而感到傷心，可以採取多項方法，例如以「冷水撥面」改變變生理狀態、將冰袋放於臉上20-30秒、進行劇烈運動、以及刻意令呼氣較吸氣長。卡牌又提到，如果功課未做完，十分害怕上學，則可以透過五感專注留意身邊事物，減輕害怕及焦慮的情緒，自我提醒現時在安全空間，「可以暫時放下負面回憶、以及對將來的擔憂」。

青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席黃藹賢表示，桌遊可以「一個人使用」，亦沒有贏或輸的途徑，目的是希望學生學懂情緒的技巧。樂蓉晶則表示，沒有特定是否有情緒病患者可以使用，但即使是該院病人亦反應正面，希望能有系統將心理治療於日常層面應用。樂亦表示，網上亦可以下載資源運用，設計為學生自我提供情緒解決建議「個人專屬卡」亦可以下載，院方亦計劃舉辦講座推廣精神健康智識。

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記者：陳展棋

 

 

 

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