情緒健康｜雯雯IG突發留4字宣言惹擔憂　黑底白字疑似走投無路曾自爆有輕生念頭

▲ 張致恒太太區燕雯（雯雯）今日（3日）突發在IG限時動態留下4字宣言，狀況令網民擔憂。

【張致恒／Steven／區燕雯／雯雯／欠債／還錢／討債／輕生／情緒健康】前藝人張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自結婚以來一直面臨財務困境，雯雯數年來亦多次在社交平台上公開批評丈夫，兩人更一度傳出離婚，因此又被稱為「離婚KOL」。她近日發文表示，自己被債主騙錢，因而面臨「冇屋住」、「冇飯開」的窘境，並直言有輕生念頭，更於今日（3日）突發在Instagram留下4字宣言，令人擔心。

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雯雯今日突發在Instagram限時動態以黑底白字留下「Last day for here」4字，疑似走投無路、徹底絕望，令不少網民對其狀況表示擔憂，希望她能夠早日走出困境。此前，她曾發文疑似炮轟遭債主以不光明手段討債，更大呻因此導致一家人沒有錢開飯。

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情緒健康｜炮轟債主以不正當手段討債

她日前在Instagram限時動態發文自稱被騙錢，表示「最窮、最折墮，面臨冇屋住、冇飯開，生存唔到時，已經最乞丐，你要我哋還錢可以直接講，但唔係用啲咁嘅手段」，並透露債主最初是主動對他們一家伸出援手，

當初你自願主動幫我一家無限感激，但你用咁嘅手段，一家嘅食飯錢都畀你呃埋！祝福你好好過！

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情緒健康｜雯雯自揭有尋死念頭

雯雯又在文中表示自己已被逼到絕境，且十分厭倦這樣的生活，「唔係逼到埋牆，冇人會出嚟乞，5年，我真係好攰好厭！」，之後更崩潰直言曾有尋死念頭：

如果有人可以令我放心，放下小朋友，你估我唔想去搵肥妹（已故愛犬），我真係好掛住肥妹！

有網民曾就他們一家的經濟狀況詢問「點解唔拎綜援？有需要點解唔拎？」，對此雯雯就回應「個個都問，拎到拎咗。」。不過發洩過後她亦重新振作，表示會努力生活，「我係乞丐，但如果要行落去就只有盡力」。

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