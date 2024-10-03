港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂 乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
近日在網上瘋傳在港鐵車廂內拍的短片，從片中所見，車廂內多名乘客驚慌尖叫，有的更蹲在地上、有的彎住腰逃走。
當中有位女乘客更瑟縮在另一名乘客旁邊，並用力捉著對方的褲，而且一臉惶恐。
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港鐵乖客驚慌失措
港鐵車廂突然變成如「屍殺列車」當然不是因為有喪屍出現，只因一隻飛蛾飛了入車廂而已，不過已令不少乘客驚慌失措。
網民看過影片後紛紛留言，當中有網民表示曾有類似情況，不過情況更可怕，是遇上曱甴，稱：「有次喺地鐵嗰隻係飛曱甴，仲要好大隻，成車人好似廝殺列車咁去晒第二卡」。
另外，其他網民分別開玩笑留言，指：「看上去就像列車遇難記」、「我在場都會嚇親」、「睇緊屍殺列車？」，甚至有網民稱：「如果有個好似孔劉嘅oppa出嚟捉咗佢，肯定即時爆紅」。
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