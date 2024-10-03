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癌症治療丨40歲肺癌男病人嘆免疫療法只能延命22個月　莫樹錦解構「中位生存期」真正定義

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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40歲肺癌男病人嘆免疫療法只能延命22個月，莫樹錦解構「中位生存期」真正定義。

【肺癌／腫瘤／免疫治療／化療／莫樹錦】四十多歲不應是患癌年齡，長年不煙不酒仍患癌，實在不公平，何況是小細胞肺癌，這惡瘤一般只在年長吸煙者身上發生。

多番治療，先用化療把腫瘤縮細，再進行強力同步化療加放療，辛苦完成治療，很高興腫瘤在掃瞄上完全消失，惟後發機會仍在，而今年ASCO最新研究ADRIATIC（見註），證明於化療後再加兩年免疫治療Durvalumab，可以把中位生存期（Median Overall Survival）由三十三個月延展為五十五個月，是相當令人鼓舞的結果。

跟何先生討論這方案時，他也同意治療方向，惟最後一句，他問：「只有五十五個月？」

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Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

這刻，醫生心裏響起一首老歌：「Que Sera Sera Whatever Will Be Will Be/The Future's Not Ours To See」中文意譯：「將來如何便是如何，未來事情可猜卻不可見。」

四十多歲遇上任何癌症，定會對未來誠惶誠恐，對有限期小細胞肺癌（Limited Small Cell Lung Cancer）患者來說，把中位生存期延長二十二個月，已是天大喜訊，但很明白對年輕患者縱有多少延長也不足夠，惟大部分病人並不清楚，中位數的意義是有半數人生存時間超越此數，但至於能超越多久，最終還是那句：「Que Sera Sera Whatever Will Be Will Be」。

可惜醫生歌喉差勁，要不是便唱給病人聽——Que Sera Sera！

註：Spiegel et al ASCO 2024

全文刊於《經濟日報》，原題為「Que Sera Sera

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