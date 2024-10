癌症治療丨40歲肺癌男病人嘆免疫療法只能延命22個月　莫樹錦解構「中位生存期」真正定義

▲ 40歲肺癌男病人嘆免疫療法只能延命22個月,莫樹錦解構「中位生存期」真正定義。

【肺癌/腫瘤/免疫治療/化療/莫樹錦】四十多歲不應是患癌年齡,長年不煙不酒仍患癌,實在不公平,何況是小細胞肺癌,這惡瘤一般只在年長吸煙者身上發生。

多番治療,先用化療把腫瘤縮細,再進行強力同步化療加放療,辛苦完成治療,很高興腫瘤在掃瞄上完全消失,惟後發機會仍在,而今年ASCO最新研究ADRIATIC(見註),證明於化療後再加兩年免疫治療Durvalumab,可以把中位生存期(Median Overall Survival)由三十三個月延展為五十五個月,是相當令人鼓舞的結果。

跟何先生討論這方案時,他也同意治療方向,惟最後一句,他問:「只有五十五個月?」

這刻,醫生心裏響起一首老歌:「Que Sera Sera Whatever Will Be Will Be/The Future's Not Ours To See」中文意譯:「將來如何便是如何,未來事情可猜卻不可見。」

四十多歲遇上任何癌症,定會對未來誠惶誠恐,對有限期小細胞肺癌(Limited Small Cell Lung Cancer)患者來說,把中位生存期延長二十二個月,已是天大喜訊,但很明白對年輕患者縱有多少延長也不足夠,惟大部分病人並不清楚,中位數的意義是有半數人生存時間超越此數,但至於能超越多久,最終還是那句:「Que Sera Sera Whatever Will Be Will Be」。

可惜醫生歌喉差勁,要不是便唱給病人聽——Que Sera Sera!

註:Spiegel et al ASCO 2024

全文刊於《經濟日報》,原題為「Que Sera Sera」