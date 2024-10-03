  • 27°C
香港時間：2024103日 (四) 21:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大創新中心｜港大決定研減發展密度　薄扶林用地擬暫改為「未決定用途」

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港大擬於薄扶林道及域多利道之間一段斜坡興建國際創科中心。（港大國際創新中心網頁圖片）

香港大學於薄扶林興建深科技研發設施「國際創新中⼼」的計劃項目，早前引起鄰近居民、學校及環團反對。港大今日（3日）宣布決定修訂項目發展計劃，研究減低發展密度及增加與鄰近樓宇距離等方向，以盡量回應持份者意見。政府表示歡迎及同意港大的做法，並擬向城規會建議將相關用地修訂為「未決定用途」，城規會將於下月聆訊會議上考慮是否接納。

城規會早於今年3月同意將薄扶林一幅約4公頃主要為「綠化地帶」的土地，改劃為「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶。分區計劃大綱圖兩個月展示期內，城規會收到超過3,500份申述，城規會將於11月初舉行聆聽會議考慮所接獲申述。

港大今日表示，在過去數月，校方收到不同持份者對創新中心發展具建設性的意見，在謹慎考慮公眾意見後，決定會策略地修訂中心的發展計劃，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等，以盡量回應持份者的意見。 

港大稱，將繼續致力發展國際創新中心以達致其目標，亦會保持薄扶林的宜居環境，項目團隊將透過加強與社區溝通，以改善發展計劃及適時提供最新資訊。

發展局表示歡迎並同意港大作為計劃倡議方，先行檢視擬議發展，以便合理修訂計劃規模和布局，具體回應持份者就環境、交通、視覺和其他方面的意見，並加強與社區溝通，特別是就薄扶林選址和擬議發展對社區的裨益多作解說。

發展局續稱，有見及港大發表的最新決定，規劃署擬向城規會建議，將相關用地由原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」；城規會下月聽取申述者意見和政府回應後，將考慮是否接納上述修訂。

局方解釋，「未決定用途」是暫時土地用途地帶，可先讓港大檢視和修訂發展計劃，以及諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府相關政策局和部門同意的修訂方案，向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數，屆時公眾人士再有機會向城規會提出書面意見和出席聆聽會議，直接向城規會表達意見。政府亦會繼續為計劃提供支援。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港大學 薄扶林 規劃署 大學 發展局 城規會 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬　即對號碼頭獎有無你份
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
飲食攻略｜6大地雷高鈉食物恐致腎衰竭　這款吃起來完全不鹹：早餐常見【附9種高鉀食物】
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
子宮肌瘤丨43歲女神性感不再患子宮肌瘤「眼凸暴瘦」　被母唾棄變剩女：只能找老頭
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚
精神健康｜未婚妻急病過身港男患鬱燥症辭職欲輕生　老細洞悉後咁做獲激讚