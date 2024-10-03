港大創新中心｜港大決定研減發展密度　薄扶林用地擬暫改為「未決定用途」

▲ 港大擬於薄扶林道及域多利道之間一段斜坡興建國際創科中心。（港大國際創新中心網頁圖片）

香港大學於薄扶林興建深科技研發設施「國際創新中⼼」的計劃項目，早前引起鄰近居民、學校及環團反對。港大今日（3日）宣布決定修訂項目發展計劃，研究減低發展密度及增加與鄰近樓宇距離等方向，以盡量回應持份者意見。政府表示歡迎及同意港大的做法，並擬向城規會建議將相關用地修訂為「未決定用途」，城規會將於下月聆訊會議上考慮是否接納。

城規會早於今年3月同意將薄扶林一幅約4公頃主要為「綠化地帶」的土地，改劃為「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶。分區計劃大綱圖兩個月展示期內，城規會收到超過3,500份申述，城規會將於11月初舉行聆聽會議考慮所接獲申述。

港大今日表示，在過去數月，校方收到不同持份者對創新中心發展具建設性的意見，在謹慎考慮公眾意見後，決定會策略地修訂中心的發展計劃，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等，以盡量回應持份者的意見。

港大稱，將繼續致力發展國際創新中心以達致其目標，亦會保持薄扶林的宜居環境，項目團隊將透過加強與社區溝通，以改善發展計劃及適時提供最新資訊。

發展局表示歡迎並同意港大作為計劃倡議方，先行檢視擬議發展，以便合理修訂計劃規模和布局，具體回應持份者就環境、交通、視覺和其他方面的意見，並加強與社區溝通，特別是就薄扶林選址和擬議發展對社區的裨益多作解說。

發展局續稱，有見及港大發表的最新決定，規劃署擬向城規會建議，將相關用地由原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」；城規會下月聽取申述者意見和政府回應後，將考慮是否接納上述修訂。

局方解釋，「未決定用途」是暫時土地用途地帶，可先讓港大檢視和修訂發展計劃，以及諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府相關政策局和部門同意的修訂方案，向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數，屆時公眾人士再有機會向城規會提出書面意見和出席聆聽會議，直接向城規會表達意見。政府亦會繼續為計劃提供支援。

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