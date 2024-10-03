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親子遊｜機長親解航班延誤2大原因　天氣之外仲有呢個秘密行動

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航班延誤的原因主要有2個！（iStock圖片）

史丹一向對航空界的報道比較敏感，應該是職業病吧！某天，看到有網民控訴本地航空公司愈做愈差，十次有七、八次都有延誤，服務大不如前。史丹自認並非賣花讚花香的人，但講到航班延誤這個話題，以機長的角度去看，真的絕大部分延誤都不在航空公司可控制的範圍內。

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以由香港出發為例，視乎你要經過甚麼空域，如需要經過中國內地的航道，就很容易會有延誤，因為若內地有軍機要使用該空域，就會減少民用飛機的數目，或者將某空域關閉，你不用問延誤的原因，因為香港空管不會講你知，或連他們都不會被知會真正原因，往往一句「special activity」便是原因，總之你只有等，這不是航空公司可控制的。

另一方面，一定是天氣的緣故，天氣差經常會產生延誤，但我指的天氣不一定是香港的天氣。如果你去日本，而日本當地或台灣的天氣很差，都會令沿途的空管減少空中交通的流量，這樣又會造成延誤，這更加不是機師們可控制的。

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大家都需要留意，一架飛機能夠順利出發，要顧及的範疇實在太多，乘客、行李、pushback tug、貨物、機件、天氣、沿途經過的空域，每個項目有甚麼阻滯，都可造成延誤，因此，指摘「某某航空公司特別多延誤」這個講法，史丹並不同意，因為公司怎樣大灑金錢，都不能改變天氣或其他空域的情況，很多時只要機場用不同方向的跑道，都可以有十至二十分鐘的分別，大家要記緊機組人員都不想有延誤，每個人都想盡快完成任務收工，大家只能信任不同崗位人員們的努力，盡量減低會出現的延誤。

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撰文 : 機師史丹

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