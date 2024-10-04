改善失眠｜3大常見失眠類型你要知　中醫教3款簡易食療+睡前做1事KO失眠

▲ 中醫指出3大常見失眠類型，並分享3款簡易茶療及睡前1招KO失眠。

【中醫/改善失眠/改善睡眠質素】中醫學認為，失眠屬於「不寐」、「不得臥」、「目不瞑」等病證範圍，輕者難以入睡，或時寐時醒，重者徹夜不眠。病位在心，但與肝膽、脾胃、腎功能失調亦密切相關。若肝失條達，氣鬱化火，上擾心神所致。火邪屬陽，擾內使陽不入陰，於是不易入睡，或雖已入睡，仍噩夢紛紜。若肝氣犯胃，或過飽過餓，使胃不和，則臥不安。同時，「心藏神，主神志」，若思慮過度而傷脾，或腎水不足無以濟心火，以致心失所養，心神受擾，繼而失眠。

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改善失眠｜常見臨床辨證分型如下：

一、肝鬱化火型症狀：急躁易怒，心煩失眠，多夢易醒，甚則徹夜不眠，焦慮不安，胸脅脹悶不舒，或伴大便秘結，小便黃赤，舌質淡紅，苔薄白或薄黃，脈弦細或弦數。宜飲用夜交藤夏枯草茶，材料包括夜交藤二錢、夏枯草二錢、玫瑰花一錢。將所有材料洗淨，加入適量清水，大火滾後轉文火煲十五分鐘，倒入暖杯內焗十分鐘即可。

二、心脾兩虛型症狀：不易入睡，多夢易醒，神疲困乏，心悸怔忡，口淡無味，食後腹脹，易汗出，舌質淡，苔薄白，脈細弱。宜飲用柏子仁元肉燉豬心，材料包括柏子仁三錢、酸棗仁三錢、圓肉五錢、豬心一個。將豬心剖半後洗淨，用生薑飛水備用；其他材料洗淨，加入適量清水，大火滾後轉文火煲一至兩分鐘，加鹽調味即可。

三、心腎不交型症狀：心煩不眠，頭暈耳鳴，五心煩熱，腰脊痠軟，神疲倦怠，心悸健忘，舌紅少苔，脈細弦或細數。宜食用核桃蓮子小麥粥，材料包括核桃肉五錢、蓮子五錢、酸棗仁三錢、小麥一両，珍珠米一両。小麥浸泡一晚；將所有材料洗淨，加入適量清水，大火滾後轉文火煲至米熟即可。

改善失眠｜睡前泡腳15分鐘減少發噩夢

此外，每天臨睡前泡腳十五分鐘可引火歸元，安定神志，從而減少噩夢和改善睡眠質素。泡腳的同時可進行穴位按摩，例如按壓肝經上的太衝穴可除肝熱，按壓腋下的極泉穴可洩心火，皆可改善睡眠。

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