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AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

AEON即日起至10月16日將舉行「AEON邁向38周年（第一撃）」，包括「邁向38周年印花賞」、「$30現金券大放送」、「Living Plaza/Daiso $40減$10優惠」、「均一價」等活動。

【靚媽精明眼/AEON優惠】為慶祝AEON邁向38周年，AEON將推出一連串精彩優惠活動，時刻為顧客帶來驚喜，務求以超優惠價格全面滿足顧客每日生活所需。於10月4日（五）至10月16日（三）期間，AEON將舉行「AEON邁向38周年（第一撃）」，包括「邁向38周年印花賞」、「$30現金券大放送」、「AEON會員招募獎賞」、「Living Plaza/Daiso $40減$10優惠」、「均一價」等推廣活動，為顧客提供大量優惠商品。

其中「均一價」優惠活動，分別可以均一價$20、$30、$70、$100任選3件指定商品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等，任君選擇。同時，AEON亦推出「AEON會員優惠商品」，精選一系列必買貨品，提供至抵專屬優惠予各會員。

AEON 38周年優惠｜點擊圖片即睇均一價貨品：

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同時，AEON於2024年10月4日正式隆重推出全新「AEON Mobile店內自助送功能」，為顧客帶來更便捷的購物體驗。欲安排送貨的顧客只需要在店內購物後，登入AEON Mobile APP，即可透過「店內自助送」功能預先輸入需要送貨之商品及送貨地址等資料，然後在送貨櫃位向職員出示此功能自動生成之QR code，便可更順暢地享受送貨服務，同時節省顧客安排送貨服務的時間！

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海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

AEON 38周年優惠｜AEON邁向38周年印花賞

電子印花派發日期：2024年10月4日（五）至10月16日（三）
電子優惠券使用日期：2024年10月10日（五）至10月30日（三）
AEON會員於店內購物每滿$300（折實單一發票計），即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領$100電子優惠券一張。
*成為AEON會員前之交易均不可獲得印花。
*AEONBETA會員亦可參與。
優惠券使用方法︰於2024年10月10日至10月30日期間，AEON會員於店內購買滿$100或以上（折實單一發票計），即可使用$100電子優惠券一張。

AEON 38周年優惠｜點擊圖片睇更多優惠：

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AEON 38周年優惠｜$30現金券大放送

換領方法︰在推廣期內於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$300或以上，賞你$30現金券一張。
現金券換領日期︰2024年10月4日（五）至10月16日（三）
現金券使用日期︰2024年10月10日（四）至10月20日（日）（星期三除外）
詳情請參閱【AEON官網】

AEON 38周年優惠｜AEON會員招募獎賞

顧客凡新申請/續會/升級至AEON MEMBE RCARD/AEON STYLE CARD會員，即可免費獲贈Ruby Tuesday餐廳七折優惠券1張。

推廣日期：2024年10月4日（五）至10月30日（三）

AEON 38周年優惠｜周年狂歡特許銷售商購物券優惠

於AEON作任何購物，可以$200換購$280購物券

購物券換購日期︰2024年10月4日（五）至10月20日（日）
購物券使用日期︰2024年10月4日（五）至11月3日（日）
詳情請參閱【AEON官網】

AEON 38周年優惠｜「AEON Mobile網購」限定

於推廣期間登入AEONMobile手機應用程式，即可掃碼領取$89網購優惠券

AEON 38周年優惠｜AEON銀聯卡Apple Pay優惠

推廣及登記期︰2024年8月1日至10月31日
於推廣期內，用AEON銀聯卡以Apple Pay於AEON簽賬滿$399享10,000積分獎賞
（高達$40現金回贈）
包括AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET及Monomono

AEON 38周年優惠｜周年無限賞

推廣日期︰2024年10月4日（五）至10月30日（三）
於Living PLAZA by AEON、Daiso Japan全場買滿$40，即減$10；買滿$80，即減$20；買滿$120，即減$30（如此類推）

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