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大熊貓｜「安安」和「可可」將學兩文三語　有新名會用正面獎勵助適應

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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大熊貓「可可」（左）、「安安」（右）。（海洋公園提供）

大熊貓「安安」和「可可」逐漸適應香港生活，文體育局及海洋公園為牠們舉辦命名比賽。海洋公園動物部助理館長梁家綸（Matt）今日（3日）稱，目前分別以普通話及四川話呼喚「安安」和「可可」的名字，若日後新名出爐，會以正面獎勵方式讓牠們熟習。

兩隻大熊貓在海洋公園入伙一周，Matt指，與「安安」和「可可」溝通以廣東話為主，名字則分別以普通話及四川話呼喚。若日後有新名，會先同時使用原名及新名，並配合正面獎勵方式讓牠們慢慢適應；未來亦會加入兩文三語指令。

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「可可」在機上放鬆睡覺 「安安」保持好奇

他又憶述，運輸過程也是用正面獎勵方式，呼喚「安安」和「可可」的名字，並用目標捧或手指指示牠們進入運輸箱，再獎勵牠們喜歡的竹筍、紅蘿蔔、窩窩頭等。他並說，貨車及機艙均維持攝氏20至24度的舒適溫度，他和獸醫亦全程監察兩隻大熊貓的行為，機程中也有到機底了解牠們的狀況，其中「安安」對四周十分好奇，「可可」則放鬆睡覺。

被問及海洋公園熊貓館較四川都江堰基地細，會否影響大熊貓適應，海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，每個熊貓中心或動物園的設施不同，「四川奇珍館」專為大熊貓設計，前場和後場符合標準，空間較細亦反而有助大熊貓適應新環境，形容牠們不需要很大空間，最重要是感覺安全。

他亦強調，團隊有多年照顧大熊貓的經驗，已故「安安」和「佳佳」更均擁世一紀錄，分別為最年長雄性和雌性大熊貓，加上有四川專家協助，對飼養和管理非常有信心。

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海洋公園近期大熊貓喜事連連，除了有「安安」和「可可」加入，「盈盈」亦誕下龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」。而粉絲期待已久的大熊貓寶寶產品終於曝光。[即看詳情]

龍鳳胎寶寶仍未公開亮相，但一直照顧「樂樂」和「盈盈」的Matt早前到四川照顧「安安」和「可可」，返港至今亦未有機會與寶寶見面。被問及是否「移情別戀」，他笑稱目前首要工作是安頓安安和可可，團隊會適時調配崗位。海洋公園動物及保育主管祝效忠就指，「安安」和「可可」越快適應，就可盡快安排Matt照顧龍鳳胎。

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記者︰梁薾心

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