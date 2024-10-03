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遊行示威丨吳秋北不點名批前官員立心不良　「教授要黑政府不要借工聯會說事兒」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 53 分鐘前

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工聯會會長吳秋北。(吳秋北fb圖片)

工聯會自2020年開始未再舉辦五一遊行，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良日前受訪時，建議政府可鼓勵某些團體集會，「你（政府）要證明集會仍然得。建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行。」

有關言論惹工聯會不滿。工聯會會長吳秋北今日以「反中亂港思維邏輯陰魂不散」為題，撰長文反駁，不點名批評張的觀點是居心叵測、立心不良。

吳秋北質問：「現在政府要靠搞遊行建立國際信心嗎？」又讓張炳良要黑政府，不要借工聯會說事兒，「工聯會要遊行示威就遊行示威。」他又說工聯會反對、抗議、譴責美國，是因為美國可惡可恨可恥，「絕對不是因為要證明基本法規定遊行有保障，工會有權利。」

張炳良在訪問中亦建議舉辦「經濟大辯論」，刺激社會討論再達成共識，推動改革就可更順暢，「不要讓社會覺得官方『想點就點』。」

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責任編輯：戴朗希

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譴責 張炳良 吳秋北 運輸及房屋局 工聯會 基本法 政治

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