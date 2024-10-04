不明病毒｜千人豪華郵輪海上爆「不明病毒」　至少183人嚴重腸胃不適調查原因未明

【皇家加勒比郵輪/海洋燦爛號/郵輪/不明病毒/腸胃疾病/痛症/病因】旅輪出現神秘疫情！皇家加勒比郵輪「海洋燦爛號」（Radiance of the Seas）日前於阿拉斯加航行時，爆發不明病毒，船上至少183人出現多種腸胃不適及痛症，船員隨即採取緊急處理措施，阻止病毒蔓延。美國疾病管制與預防中心（CDC）目前已就此展開調查，惟至今尚未確定病因。

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綜合外媒及《紐約郵報》報道，涉事郵輪原計劃前往阿拉斯加，並在加拿大溫哥華和阿拉斯加西沃德停靠，航程由上月20日至27日航行，未料航行期間忽然爆出神秘疫疫情，船上2,172名乘客和894名船員中，有超過8%乘客出現腹瀉、腹部痙攣、頭痛及肌肉疼痛等症狀，其中包括180名乘客和3名船員。

疫情危機｜郵輪啟動緊急應對措施 官方事後發表聲明

事發後，船員隨即進行嚴格清潔及消毒程序，遏力阻止疾病蔓延，同時呼籲乘客加強手部衛生、避免與他人共用餐具和毛巾，感到不適時應要及時通報病情。CDC事後亦已從患者身上採集了糞便樣本以檢測病原體，惟目前尚未確定具體病因。

皇家加勒比郵輪事後發表聲明，指船員已採取遠超公共衛生指南程序，以確保郵輪健康與安全環境達到最高水準，強調會以乘客、船員及到訪社區的健康和安全為首要任務。

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疫情危機｜涉事郵輪4月曾爆發疫情 疑與1病毒相關

據CDC 數據顯示，美國今年已爆發逾10宗胃腸疾病疫情，當中大多數與諾羅病毒有關。報道又指，涉事郵輪於今年4月曾爆發諾羅病毒疫情，導致約70名乘客上吐下瀉，雖然今次案例病因仍在調查，但諾羅病毒仍被視為引發疫情的病因之一，亦有消息指今次疫情與沙門氏菌相關，惟相關消息尚未得到郵論官方確認。

有專家指出，諾羅病毒於任何密集環境都很容易傳播，郵輪並非唯一的傳播場所，其中老人和小孩更是高風險族群，不容忽視。

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疫情危機｜拆解諾如病毒

根據衞生防護中心資料顯示，諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒，這種病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，潛伏期通常為12至48小時。症狀如下：

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只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。大部分患者一般會自行痊癒。此外，處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。現在正值細菌快速繁殖的季節，市民亦要避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

疫情危機｜沙門氏菌常見病徵

據本港食安中心資料，沙門氏菌可透過受污染食物傳播給人類，來源一般為未煮熟肉類、家禽，以及未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品等，過往本港就曾發生多宗於食肆食用未徹底煮熟雞蛋而感染沙門氏菌個案。

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疫情危機｜甚麼是腸病毒？

據本港衞生防護中心資料，腸病毒中以腸病毒71型 (EV71)最為常見， 是一種單鏈的核糖核酸病毒，也是引致手足口病的病原體之一。此病毒感染一般在幼童中發現，病徵主要與手足口病相同。

家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，一般患者最少需隔離最少7至10日，而多數發燒、皮疹或潰瘍位置會於1星期後消退。他指，現時未有任何藥物治療EV71型感染，只能透過醫生處方的藥物紓緩病症引起的發燒及潰瘍問題，大部分患者都會自行痊癒。

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