  • 28°C
香港時間：2024108日 (二) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中醫分享成功助孕個案】 3個月中藥調理 43歲太太誕男嬰  無懼高齡+多囊卵巢+卵巢功能衰退

特約

發布時間： 23 小時前

最後更新： 23 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

高齡懷孕是指女性在35歲以上懷孕，這個情況在香港十分普遍。由於女性的生育能力在35歲後會自然衰退，因此不少香港夫妻都面對不孕不育問題。原來，中醫生育治療有助提升生育能力，提高自然懷孕機率，更可在懷孕期間安胎保胎、預防流產。今次就由安禾中醫專科中心的高鎮濤博士及陳敏儀博士，跟我們分享成功助孕個案，為一眾高齡孕婦打打氣！

個案一：43歲太太多囊卵巢＋子宮肌瘤 3次IVF失敗

安禾中醫專科中心的高鎮濤博士（婦科）首先跟我們分享，是一對分別43歲（太太）及45歲（丈夫）的夫婦。他們在進行3個月的生育科治療後，成功自然懷孕，現已順產誕下一名健康男嬰！

這位43歲的女士，本身患有多囊卵巢症及子宮腺肌症，加上病卵巢功能隨着年紀有正常衰退，令生育較為困難。

高鎮濤博士表示，患者就診前已經歷過6次IUI（人工授精）及3次IVF失敗（人工受孕手術），大部分均在第6至8周胎停流產。

此外，病人的月經症狀亦有異常，一般會出現痛經、月經量過多、血塊多等問題。經期間腰酸腹痛，同時伴有貧血問題。

每周中藥治療   3個月後自然懷孕

高鎮濤博士指，病人體質陰虛火旺，因此月經出血較多、造成貧血的情況。另外，病人因年齡增長而有明顯的卵巢功能衰退。

高鎮濤博士為病人處方中藥，每周7日藥，希望盡快調經成功，同時加強卵巢功能、幫助懷孕。

最後，病人在3個月治療時間後，驗孕陽性，成功自然懷孕！

3個月中醫治療時間後，43歲太太成功自然懷孕！

保胎成功 高齡43歲誕下男嬰

高鎮濤博士表示，由於病人有多次流產史，因此建議病人在懷孕首12周的黃金安胎期內需要固定2至3周覆診一次。

首8周時，病人穩定均用中藥安胎保胎，產檢顯示一切正常。

在第9周時，病人忽然出現下陰少量流血，呈粉紅色及咖啡色。高鎮濤博士指，他透過處方7日中藥保胎，病人服藥後成功止血。

最後，病人於高齡43歲成功順產誕下一名健康男嬰！

高鎮濤博士。廣州中醫藥大學 婦科博士，超過10年婦科、男科及生育科專科臨床經驗，臨床研究範疇包括卵巢早衰、復發性流產、不孕不育、多囊卵巢症、子宮肌瘤、男士性功能障礙等。

個案二：38歲高齡產婦「輸卵管堵塞」 44歲先生弱精症 3個月針藥治療自然懷孕

陳敏儀博士（針灸）則跟我們分享一名38歲輸卵管堵塞的太太及其44歲患有精子活躍度低下的先生，因2次人工受孕IVF手術失敗而就診的個案。

陳敏儀博士表示，38歲太太的左側輸卵管部分堵塞、右側輸卵管完全堵塞；加上44歲先生患有弱精症（精子活躍度低下），因此兩人早前已選擇人工受孕。可惜2次均在大約4至7周左右胎停流產。

患者因為卵泡生長遲緩，月經後的子宮內膜過薄，只有5mm（一般子宮內膜厚度的規範為8至10mm，以確保適宜的胚胎着床環境）。因此，生殖中心建議患者先調理3個月，然後才再嘗試IVF。

針藥治療3個月 成功自然懷孕 

陳敏儀博士表示，首診時發現病人有明顯的月經症狀：一般32天才一次月經，經期日數5至8日，經血量少但滴滴答答、淋漓不止，經血顏色暗紅。經前會頭痛，月經頭3日顯著經痛及怕冷、小腹寒冷。

結合上述症狀，加上舌象脈象，診斷患者不孕主因是由於腎精及腎陽不足，造成生殖能力下降。

因此治療以改善腎精腎陽、促進卵巢能力為主，希望能改善卵泡生長速度，幫助提高子宮容受性，藉此提高IVF成功率。

3個月中藥加針灸治療後，病人表示月經大致回復正常，血量明顯增多、日數及周期回復正常。再過一周，病人表示月經遲了一周未來，驗孕後發現竟然已經順利自然懷孕！

經過3個月中藥加針灸治療，38歲高齡產婦順利自然懷孕！

陳敏儀博士。廣州中醫藥大學 針灸博士，超過13年婦科及針灸科專科臨床經驗，臨床研究範疇包括卵巢早衰、不孕不育、高齡生育、輸卵管堵塞、子宮囊腫等。

中醫如何幫助高齡懷孕

高齡懷孕是指女性在35歲以上懷孕。高齡懷孕的困難和風險主要包括以下幾點：

1. 由於女性的生育能力會隨着年齡的增加而降低，所以高齡懷孕可能需要更長時間才能懷孕，有些女性可能需要接受人工受孕等技術幫助懷孕。

2. 高齡懷孕增加了母親罹患高血壓、糖尿病、早產、宮外孕等疾病的風險。

3. 高齡懷孕的胎兒也會面臨出生缺陷和染色體異常等問題。

以中醫治療調節女性內分泌   提升卵巢功能

首先，中醫藥可以調節女性體內的內分泌系統，增加卵巢的功能，提高懷孕的機率；其次，中醫治療可以幫助女性調節身體的平衡，降低罹患高血壓、糖尿病等疾病的風險；此外，中醫還可以增強女性的體質，提高胎兒的健康水平，減少胎兒出生缺陷和染色體異常的風險。

安禾中醫專科中心

安禾中醫專科中心由蘇安莎中醫診所創辦人蘇安莎醫師創立。蘇安莎醫師率領資深中醫專科團隊，以推動中醫專科發展、提高中醫治療成效為目標。全部醫師具10年或以上臨床經驗，具豐富專科臨床成功案例。醫師學歷由碩士至博士級，資歷最高達至內地中醫院院長。專治婦科、男科、生育科、兒科、內科、針灸科等。  

查詢及預約：4678 8904
診所網頁：https://onworld.clinic

安禾中醫專科中心由蘇安莎中醫診所創辦人蘇安莎醫師創立。

安禾中醫專科中心的醫師全部醫師具10年或以上臨床經驗，具豐富專科臨床成功案例。

(特約)

最高瀏覽

小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
遊日注意｜日本爆「肺炎支原體」病例創10年新高　患者產生抗藥性3類人高危
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
急症室最長等候時間（10月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間04:05）
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌
歲月痕跡︱54歲前港姐季軍李綺虹淡妝復出曝真實狀態　同場75歲鮑起靜竟勝一籌