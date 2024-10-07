【中醫分享成功助孕個案】 3個月中藥調理 43歲太太誕男嬰  無懼高齡+多囊卵巢+卵巢功能衰退

高齡懷孕是指女性在35歲以上懷孕，這個情況在香港十分普遍。由於女性的生育能力在35歲後會自然衰退，因此不少香港夫妻都面對不孕不育問題。原來，中醫生育治療有助提升生育能力，提高自然懷孕機率，更可在懷孕期間安胎保胎、預防流產。今次就由安禾中醫專科中心的高鎮濤博士及陳敏儀博士，跟我們分享成功助孕個案，為一眾高齡孕婦打打氣！

個案一：43歲太太多囊卵巢＋子宮肌瘤 3次IVF失敗

安禾中醫專科中心的高鎮濤博士（婦科）首先跟我們分享，是一對分別43歲（太太）及45歲（丈夫）的夫婦。他們在進行3個月的生育科治療後，成功自然懷孕，現已順產誕下一名健康男嬰！

這位43歲的女士，本身患有多囊卵巢症及子宮腺肌症，加上病卵巢功能隨着年紀有正常衰退，令生育較為困難。

高鎮濤博士表示，患者就診前已經歷過6次IUI（人工授精）及3次IVF失敗（人工受孕手術），大部分均在第6至8周胎停流產。

此外，病人的月經症狀亦有異常，一般會出現痛經、月經量過多、血塊多等問題。經期間腰酸腹痛，同時伴有貧血問題。

每周中藥治療 3個月後自然懷孕

高鎮濤博士指，病人體質陰虛火旺，因此月經出血較多、造成貧血的情況。另外，病人因年齡增長而有明顯的卵巢功能衰退。

高鎮濤博士為病人處方中藥，每周7日藥，希望盡快調經成功，同時加強卵巢功能、幫助懷孕。

最後，病人在3個月治療時間後，驗孕陽性，成功自然懷孕！

▲ 3個月中醫治療時間後，43歲太太成功自然懷孕！

保胎成功 高齡43歲誕下男嬰

高鎮濤博士表示，由於病人有多次流產史，因此建議病人在懷孕首12周的黃金安胎期內需要固定2至3周覆診一次。

首8周時，病人穩定均用中藥安胎保胎，產檢顯示一切正常。

在第9周時，病人忽然出現下陰少量流血，呈粉紅色及咖啡色。高鎮濤博士指，他透過處方7日中藥保胎，病人服藥後成功止血。

最後，病人於高齡43歲成功順產誕下一名健康男嬰！

▲ 高鎮濤博士。廣州中醫藥大學 婦科博士，超過10年婦科、男科及生育科專科臨床經驗，臨床研究範疇包括卵巢早衰、復發性流產、不孕不育、多囊卵巢症、子宮肌瘤、男士性功能障礙等。

個案二：38歲高齡產婦「輸卵管堵塞」 44歲先生弱精症 3個月針藥治療自然懷孕

陳敏儀博士（針灸）則跟我們分享一名38歲輸卵管堵塞的太太及其44歲患有精子活躍度低下的先生，因2次人工受孕IVF手術失敗而就診的個案。

陳敏儀博士表示，38歲太太的左側輸卵管部分堵塞、右側輸卵管完全堵塞；加上44歲先生患有弱精症（精子活躍度低下），因此兩人早前已選擇人工受孕。可惜2次均在大約4至7周左右胎停流產。

患者因為卵泡生長遲緩，月經後的子宮內膜過薄，只有5mm（一般子宮內膜厚度的規範為8至10mm，以確保適宜的胚胎着床環境）。因此，生殖中心建議患者先調理3個月，然後才再嘗試IVF。

針藥治療3個月 成功自然懷孕

陳敏儀博士表示，首診時發現病人有明顯的月經症狀：一般32天才一次月經，經期日數5至8日，經血量少但滴滴答答、淋漓不止，經血顏色暗紅。經前會頭痛，月經頭3日顯著經痛及怕冷、小腹寒冷。

結合上述症狀，加上舌象脈象，診斷患者不孕主因是由於腎精及腎陽不足，造成生殖能力下降。

因此治療以改善腎精腎陽、促進卵巢能力為主，希望能改善卵泡生長速度，幫助提高子宮容受性，藉此提高IVF成功率。

3個月中藥加針灸治療後，病人表示月經大致回復正常，血量明顯增多、日數及周期回復正常。再過一周，病人表示月經遲了一周未來，驗孕後發現竟然已經順利自然懷孕！

▲ 經過3個月中藥加針灸治療，38歲高齡產婦順利自然懷孕！

▲ 陳敏儀博士。廣州中醫藥大學 針灸博士，超過13年婦科及針灸科專科臨床經驗，臨床研究範疇包括卵巢早衰、不孕不育、高齡生育、輸卵管堵塞、子宮囊腫等。

中醫如何幫助高齡懷孕

高齡懷孕是指女性在35歲以上懷孕。高齡懷孕的困難和風險主要包括以下幾點：

1. 由於女性的生育能力會隨着年齡的增加而降低，所以高齡懷孕可能需要更長時間才能懷孕，有些女性可能需要接受人工受孕等技術幫助懷孕。

2. 高齡懷孕增加了母親罹患高血壓、糖尿病、早產、宮外孕等疾病的風險。

3. 高齡懷孕的胎兒也會面臨出生缺陷和染色體異常等問題。

以中醫治療調節女性內分泌 提升卵巢功能

首先，中醫藥可以調節女性體內的內分泌系統，增加卵巢的功能，提高懷孕的機率；其次，中醫治療可以幫助女性調節身體的平衡，降低罹患高血壓、糖尿病等疾病的風險；此外，中醫還可以增強女性的體質，提高胎兒的健康水平，減少胎兒出生缺陷和染色體異常的風險。

安禾中醫專科中心

安禾中醫專科中心由蘇安莎中醫診所創辦人蘇安莎醫師創立。蘇安莎醫師率領資深中醫專科團隊，以推動中醫專科發展、提高中醫治療成效為目標。全部醫師具10年或以上臨床經驗，具豐富專科臨床成功案例。醫師學歷由碩士至博士級，資歷最高達至內地中醫院院長。專治婦科、男科、生育科、兒科、內科、針灸科等。

查詢及預約：4678 8904

診所網頁：https://onworld.clinic

▲ 安禾中醫專科中心由蘇安莎中醫診所創辦人蘇安莎醫師創立。

▲ 安禾中醫專科中心的醫師全部醫師具10年或以上臨床經驗，具豐富專科臨床成功案例。

(特約)