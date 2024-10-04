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東張西望丨港婦南韓汗蒸幕影相滯留案露曙光　檢察院提出兩大重點劉太未滿意

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發布時間： 2 小時前

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港婦韓國濟州汗蒸幕打卡影相惹官非有新進展。

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】港婦劉太（化名）於今年7月與朋友隨旅行團到韓國濟州旅遊，可是她到汗蒸幕卻打卡影了3張相，懷疑拍到多名女子裸體，當場被捕惹官非，被禁止離境的她滯留在濟州到今未能回港。

於是在香港的劉生向《東張西望》報料求助，而事件經報道後的確引起關注成熱話，《東張西望》更派出「東張女神」梁菁琳赴濟州採訪劉太。在輿論下，劉太個案有新進展。

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港婦劉太隨旅行團到韓國濟州旅遊，在汗蒸幕影相惹官非。

東張西望丨事件有新進展

因為劉太的90日免簽將到期，故一直幫忙協調此案的當地組織「華人之家」陪劉太在前日（10月2日）到當地入境處查詢，而《東張西望》主持透過視象通話與劉太了解發展。

據知，日前韓國入境處認為她不需要再續期，劉太還以為6日可離境，她直言聽後：「好開心，心情好舒服。」不過，劉太仍要與當地入境處，看對方是否同意她離境。

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東張西望丨劉太仍未能離境

結果，空歡喜一場，檢察院與韓國入境處及大使館等商量後，檢察院稱會加快處理案件，不過由於劉太有案在身，所以免簽期限不影響案件，還是要等待案件結束後才可返回香港。

最後，「華人之家」表示案件結束後，劉太便可離境，這即是劉太仍要待判決結果後才能回港。事件雖然有進一步進展，但劉太接受《東張西望》時坦言：「都係唔開心、擔心。」劉太表示覺得事件一直在拖，不知何事可以了結。

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東張西望丨劉生拒付和解金

而據劉生早前接受《東張西望》透露，3位聲稱在汗蒸幕被拍到的韓婦曾要求折算約9萬港元和解金，但其後發現原來支付後不等於結束案件，劉生劉太怕受騙拒付款。

據當地律師估計，即使有跟受害者進行賠償協議，亦不會推快審判程序，而宣告一審判決結果前，劉太依然會被禁止離境。

東張西望丨港婦濟州汗蒸幕影相惹禍滯留　當地律師講解劉太未能離境原因

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東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我

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