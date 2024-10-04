飲食業人才荒｜內地夫婦赴港洗碗供子女升學　2人月薪合共近3萬包膳食

▲ 內地夫婦赴港洗碗供子女升學，2人月薪合共近3萬包膳食。

【飲食業人才荒/洗碗工/赴港打工】在當前經濟環境下，很多家庭面臨生活的重重壓力。為了追求更好的生活質素，愈來愈多人選擇前往香港等地尋找工作機會。內地女網民得悉父母經中介找到香港洗碗工作，而且月薪合共接近3萬包膳食，既擔心被騙，又怕家人吃苦，因此在社交平台帖文求助。但有網民竟覺工作待遇不錯，羨慕表示「我也想去香港打工」。

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飲食業人才荒｜心疼父母離家工作吃苦

最近有內地女網民在小紅書以「爸媽已經決定過去香港洗碗了」為題，一口氣出了多個帖文求助。她表示因自己與弟弟仍然在學，不能出外工作賺錢，父母因為在當地工作多年而感到生活壓力沉重，為了改善家庭經濟狀況，他們決定透過中介公司前往香港打工。

起初聽到父母的計劃時，她心裡充滿了擔憂，「一開始真的很害怕家裏被騙錢，會給我們的生活雪上加霜，媽在抖音找到中介，網上的還是謹慎一些比較好」。樓主指，雖然香港的工資相對較高，但她擔心父母在新環境中能否適應，以及是否會遭遇到詐騙的風險，又表示與其弟弟「還沒有大學畢業出去賺錢，不然爸媽就可以不用這麼累了」。

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及後有網民建議樓主親自陪伴父母前往中介公司，並找律師檢查合同，最終成功辦理為期兩年的勞工簽證，她慶幸「還好不是騙子！」。

其後她公開父母在香港的洗碗工作待遇，「僱主的條件很不錯，月薪可達1.5萬元，工作時間為8小時，包膳食，住的話只需扣掉一千元」，惟僱主表示「洗碗很累」，因此她心疼父母吃苦，又揚言感受到父母為了家庭努力與堅持。

飲食業人才荒｜香港薪金比內地高

帖文在網絡上引發熱議，不少網民心動覺得條件相當吸引，甚至希望樓主能介紹中介。一位網友表示：「說實在的，1.5萬，8小時，再辛苦我都能幹。之前在深圳做保姆，10小時才6000，真的是一天幹。」另一位網友則坦言：「我都想跑去香港打工了，但可惜沒有渠道，也怕被騙。」還有網友無奈地指出：「在內地太倦了，一天12個小時不停的幹一個月才5000」。

對於洗碗工作，也有不少網民表示擔憂和保留意見。一位網友提到「手洗到風濕，到時看病的錢更貴」，另一位則提醒大家「有別的選擇，能不做就別做，這種工作又累又沒有尊嚴，住的條件還差」，還有網友直言「說難聽的，這個年齡工作這麼累，看病都不夠用啊」。

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