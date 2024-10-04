未來科學大獎｜科學館展盧煜明獲獎研究　盧表示榮幸拒回與中大校政相關提問

▲ （梁偉榮攝）

未來科學大獎周今年第二度在港舉行，當中「未來科學大獎展覽」 今日（4日）至11月4日在香港科學館舉辦，展覽內容包括未來科學大獎的創立、介紹，以及2024年獲獎者資料，重點展出歷屆5位香港獲獎者，包括2016年未來科學大獎生命科學獎得主、候任中大校長盧煜明的研究和貢獻，亦有展品讓市民從科學家的日常物品了解其科研旅程。

盧煜明2016年的得獎研究為「無創性胎兒染色體異常檢測」，只須抽取孕婦的血液，就能得知嬰兒有沒有疾病，技術被全球採用，現時亦用於檢測癌症上。盧煜明表示，獎項有「中國諾貝爾獎」之稱，很榮幸可以在展覽中向市民概述其科研工作，亦有機會讓更多人了解大獎及獲獎者的科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。展覽並設有互動遊戲，讓參觀人士簡單易明地理解「無創性胎兒染色體異常檢測」的原理。

盧煜明上月27日獲中大校董會通過出任下任校長，被問到其政協身份會否影響他在科研的發展、如何確保學生的學術自由等，盧一概以與展覽無關拒絕回應。

展覽亦有介紹2019年物質科學獎獲獎者陸錦標從實驗中發現第三種中微子振盪模式，促進超出標準模型的新物理研究，有望解釋宇宙中物質與反物質不對稱的現狀；2021年生命科學獎獲獎者袁國勇和裴偉士的展覽部分概述如何發現導致2003年嚴重急性呼吸系統綜合症的冠狀病毒，以及病毒由動物到人類的傳播鏈。另有2022年數學與計算機科學獎獲獎者莫毅明創立的極小有理切線簇（VMRT）理論，以解決代數幾何領域的一系列猜想。

未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會於2016年設立，是一個由科學家和企業家群體共同發起的科學獎項，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家；希望通過獎勵對社會做出傑出貢獻的科學家，激發科學精神，喚起科學熱情，影響社會風尚，吸引更多青年投身於科學事業。

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