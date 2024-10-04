  • 27°C
香港時間：2024104日 (五) 12:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未來科學大獎｜科學館展盧煜明獲獎研究　盧表示榮幸拒回與中大校政相關提問

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（梁偉榮攝）

未來科學大獎周今年第二度在港舉行，當中「未來科學大獎展覽」 今日（4日）至11月4日在香港科學館舉辦，展覽內容包括未來科學大獎的創立、介紹，以及2024年獲獎者資料，重點展出歷屆5位香港獲獎者，包括2016年未來科學大獎生命科學獎得主、候任中大校長盧煜明的研究和貢獻，亦有展品讓市民從科學家的日常物品了解其科研旅程。

盧煜明2016年的得獎研究為「無創性胎兒染色體異常檢測」，只須抽取孕婦的血液，就能得知嬰兒有沒有疾病，技術被全球採用，現時亦用於檢測癌症上。盧煜明表示，獎項有「中國諾貝爾獎」之稱，很榮幸可以在展覽中向市民概述其科研工作，亦有機會讓更多人了解大獎及獲獎者的科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。展覽並設有互動遊戲，讓參觀人士簡單易明地理解「無創性胎兒染色體異常檢測」的原理。

盧煜明上月27日獲中大校董會通過出任下任校長，被問到其政協身份會否影響他在科研的發展、如何確保學生的學術自由等，盧一概以與展覽無關拒絕回應。

展覽亦有介紹2019年物質科學獎獲獎者陸錦標從實驗中發現第三種中微子振盪模式，促進超出標準模型的新物理研究，有望解釋宇宙中物質與反物質不對稱的現狀；2021年生命科學獎獲獎者袁國勇和裴偉士的展覽部分概述如何發現導致2003年嚴重急性呼吸系統綜合症的冠狀病毒，以及病毒由動物到人類的傳播鏈。另有2022年數學與計算機科學獎獲獎者莫毅明創立的極小有理切線簇（VMRT）理論，以解決代數幾何領域的一系列猜想。

未來科學大獎由香港未來科學大獎基金會於2016年設立，是一個由科學家和企業家群體共同發起的科學獎項，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家；希望通過獎勵對社會做出傑出貢獻的科學家，激發科學精神，喚起科學熱情，影響社會風尚，吸引更多青年投身於科學事業。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【未來科學大獎】未來科學大獎首次於本港舉行　下周三公布得獎者
16:33 2023/08/10
【未來科學大獎】未來科學大獎首次於本港舉行　下周三公布得獎者
【未來科學大獎】未來科學大獎公布得獎名單　4內地科學家研深度殘差學習促AI發展
16:08 2023/08/16
【未來科學大獎】未來科學大獎公布得獎名單　4內地科學家研深度殘差學習促AI發展
未來科學大獎｜盧煜明與DSE超級狀元對談　指相信年輕人從事科創有收成
15:35 2024/07/31
未來科學大獎｜盧煜明與DSE超級狀元對談　指相信年輕人從事科創有收成
中大校長｜候任校長盧煜明：與校董會如「一家人」　查逸超拒用「風波」形容校政爭議
15:10 2024/09/27
中大校長｜候任校長盧煜明：與校董會如「一家人」　查逸超拒用「風波」形容校政爭議
中大風波｜段崇智指中大與內地大學關係非常好　拒評盧煜明與校董「一家人」論
15:13 2024/09/30
中大風波｜段崇智指中大與內地大學關係非常好　拒評盧煜明與校董「一家人」論
中大校長｜中大醫學院祝賀盧煜明獲任命中大校長　趙偉仁：行政經驗及創新兼備
19:13 2024/09/27
中大校長｜中大醫學院祝賀盧煜明獲任命中大校長　趙偉仁：行政經驗及創新兼備

你可能感興趣

【未來科學大獎】未來科學大獎首次於本港舉行　下周三公布得獎者
16:33 2023/08/10
【未來科學大獎】未來科學大獎首次於本港舉行　下周三公布得獎者
【未來科學大獎】未來科學大獎公布得獎名單　4內地科學家研深度殘差學習促AI發展
16:08 2023/08/16
【未來科學大獎】未來科學大獎公布得獎名單　4內地科學家研深度殘差學習促AI發展
未來科學大獎｜盧煜明與DSE超級狀元對談　指相信年輕人從事科創有收成
15:35 2024/07/31
未來科學大獎｜盧煜明與DSE超級狀元對談　指相信年輕人從事科創有收成
袁國勇 盧煜明 香港科學館 科研 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊