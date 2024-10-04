降膽固醇｜30歲男吃3款清淡食物竟患三高　醫生：比高油高鹽危害更大

▲ 吃3款清淡食物30歲男竟患三高，醫生：比高油高鹽危害更大。

【膽固醇／坏膽固醇／三高／高血壓／高血糖／高膽固醇／飲食習慣／糖分】膽固醇超標與飲食習慣有關。台灣一名30歲男子因懷疑自己患有「三高」，於是前往求醫，檢查發現膽固醇超標。惟男子服藥後膽固醇反而升高，醫生揭原來是他平時吃的3款清淡食物惹禍。

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膽固醇｜服藥壞膽固醇反升高

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook個人專頁分享案例，一名30歲男子覺得自己頸部綳緊不適，懷疑有三高問題，遂前往求醫。經醫生檢查後發現，其BMI值約為28至29，屬於輕度肥胖，低密度膽固醇（壞膽固醇）水平高達180mg/dL（正常水平：100mg/dL）。而一般情況下，膽固醇水平超過130mg/dL就需接受藥物治療。

隨後醫生開了藥物給該名男子，並告誡他要戒掉煙酒，控制飲食，減少糖分的攝取等。惟1個月後，該名男子覆診時卻表示自己頸部綳緊情況更嚴重，再經抽血檢查發現，其坏膽固醇反升高至200mg/dL。

膽固醇｜3款清淡食物惹禍

該名男子表示，他都有跟醫囑按時吃藥，飲食也變得清淡，懷疑是藥物沒有效果。經醫生追問後得知，原來男子所吃的「清淡食物」是飯、麵和水果這3類高糖分的食物。陳醫生則指，高糖分的食物對健康的危害遠比高油、高鹽更大，「並不是藥物無效，而是他選擇了錯誤的食物」。

因此，陳醫生建議男患者減少澱粉的攝取量，並增加肉類、蛋類和蔬菜的攝取。經過1個月飲食控制後，在沒有增加藥物劑量的情況下，該名男子的壞膽固醇已經降到140mg/dL。

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膽固醇｜逾5成港人膽固醇高恐中風

事實上，香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，顯示膽固醇問題在本港亦頗為普遍。

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾提醒，膽固醇高的患者，若不積極改變生活習慣及營養攝取，只會令動脈硬化情況越見嚴重，甚至引發心臟病或中風等問題。

同場加映：11種食物降低膽固醇

哈佛醫學院亦曾於2021年發佈，有11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。

若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物：

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同場加映：「三高二害」5大指標

台灣減重專科醫生許芷瑜在「初日診所」YouTube頻道發布影片，提出「三高二害」5大指標，只要符合其中3項已屬代謝症候群，5項指標包括：

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