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山陀兒颱風︱颱風山陀兒襲台 屏東安泰醫院大火釀9死　多為臥床老人嗆濃煙不治

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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颱風山陀兒襲台，屏東安泰醫院大火釀9死，多為臥床老人嗆濃煙不治。

【颱風/山陀兒火災/屏東安泰醫院大火/台灣】禍不單行！台灣近日遭受超强颱風「山陀兒」吹襲，位於台灣屏東的東港安泰醫院又不幸同時遇上重大火警。據台灣衛福部最新消息，大火造成9人死亡，當中多數為臥床老人，因濃煙嗆昏不治；其餘病患已被緊急疏散。

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綜合台灣媒體報道，10月3日上午7時，屏東縣東港安泰醫院在颱風吹襲期間遭遇火災。當地消防局稱，起火位置於醫院D棟大樓「動力供應中心」1樓的機房，該棟大樓有多達324名住院病患，尤其是高樓層的10樓、11樓，不少住院重症病患不良於行。

根據現場畫面顯示，起火後產生的大量濃煙在煙囪效應下迅速上竄，壟罩整棟醫院。有民衆目擊到D棟5樓至11樓病房區竄出濃煙，其中還能看見有橘紅火光不斷閃爍。安泰醫院表示，當時並沒有看到火勢，惟有濃煙沿著管線一直竄進病房，警鈴大響。

另外有民衆拍攝影片稱，安泰醫院的火勢其實並不算大，但濃煙密佈，籠罩各樓層病房。院内大批病患吊著鹽水，由醫護人員及家屬推出病房，逃生至1樓；還有許多人擠在大堂走廊及醫院門口，甚至冒著風雨安排轉院，非常狼狽。

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火災釀9死 多為臥床長者

衛生福利部於今日（4日）就火災公佈最新收治情況：大火共造成9人不幸死亡，包括8名年齡介於40至90歲間的長期臥病或癌重症患者，因疏散不及遭嗆濃煙窒息死亡，其中4人位於5樓、1人於10樓、3人位在11樓；另1名57歲王姓機電員工因值班時逃生不及，陳屍機房外樓梯間。

此外，醫院亦緊急疏散3百多名病患，統計轉院病患共116人、留院病患共97人；另有19人經評估後出院返家休息。

同時，衛福部也宣佈，鑑於屏東安泰醫院重大火災致傷亡事件，已成立調查小組徹查起火原因；屏東地檢署也將分案追查事故原因及責任。衛福部將依醫預法35條責成醫策會，啟動調查。

颱風天稱「醫院比較重要」  57歲機電員工銷假當值罹難

而在火災中罹難的57歲王姓機電員工，據其哥哥透露，王男本是聯結車司機，後來轉職到安泰醫院上班。王男工作向來認真盡責，在事發當日，他原本不用當值，其家中又因颱風吹襲導致漏水。但得知颱風天醫院人手不足，王男思考片刻後，仍選擇銷假回醫院協助值班：

他說醫院比較重要。

王男哥哥續指，他在看到新聞時覺得不妙，打電話給弟弟卻無人接聽，沒想到最後迎來噩耗。據悉，王男與另1名值班人員發現起火之後，曾試圖幫忙滅火，結果他自己卻來不及逃生。

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