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猴痘病毒｜43歲港男染猴痘　潛伏期曾訪泰國台灣 曾有高風險接觸

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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【猴痘／病毒／性接觸／HIV／傳播鏈/感染/潛伏期/死亡率/傳播途徑/預防】本港新增1宗猴痘病毒感染個案！衞生署日前發出公告，有名43歲男子在9月開始發病，求診後確診感染猴痘，現情況穩定並入住瑪嘉烈醫院接受治療。

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猴痘病毒｜43歲港男染猴痘

衞生署衞生防護中心於10月2日發出公告，有名43歲男子在9月24日開始出疹，並於25日及27日到訪灣仔男性社會衞生科診所求診，確定感染猴痘，目前情況穩定並入住瑪嘉烈醫院接受治療；據悉，該病人在潛伏期內曾到訪泰國和台灣，患者自述在兩處逗留期間曾有過高風險接觸。

初步調查顯示，中心暫未發現個案與早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，目前將繼續就個案進行流行病學調查，並通報至世界衞生組織。

中心提醒市民要提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，並建議高風險目標群組人士盡快接種猴痘疫苗，以降低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會；同時建議出現相關症狀如皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染之人士都應立即求醫並接受治療，避免進行可能接觸到皮疹或體液的活動。一般市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

猴痘病毒｜猴痘死亡率可達11%

據本港衞生防護中心資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」。

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同場加映：

猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變

猴痘病毒｜猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

猴痘病毒｜治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

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健康問題 傳染病 猴痘 網絡熱話 性行為 皮膚病 頭痛 發燒 衞生署 世界衞生組織

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