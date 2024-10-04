癌症殺手｜59歲方文琳罹癌後首露面揭術後失聲吞嚥困難　自曝愛喝2物惹病上身【附食道癌6大高危因素】

▲ 59歲台灣女星方文琳罹患食道癌，手術後一度出現失聲及吞嚥困難的情況。

【方文琳／食道癌／癌症／失聲／吞嚥困難】59歲台灣女星方文琳日前自揭罹患食道癌，近日她有份主演的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在台中進行演出，亦是她公布患癌消息後首次公開露面。她分享自己的抗癌經歷，表示進行手術後一度出現失聲、吞嚥困難等問題，更曾因此想辭演舞台劇，所幸最終成功恢復狀態，順利參與演出。

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綜合台媒報道，方文琳周四（3日）透過劇組分享，表示當初發現自己患癌時已經接下舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》的演出，由於當時距離台北場正式開演尚有2個多月，因此決定先接受內窺鏡微創手術復原。而她因為怕自己術後無法如期恢復狀態、耽誤舞台劇演出，亦有事先告知監製及劇組其他工作人員。

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方文琳憶述，自己完成手術後復原期間曾經失聲，甚至連吞嚥也出現困難，因為怕狀態太差無法好好演出，令她一度想過辭演舞台劇。所幸當時獲醫護人員細心照料，而她也日以繼夜地努力調養，最終成功在上月初（9月）台北首演之前恢復健康，在舞台上精神飽滿、聲音宏亮，絲毫看不出來曾經連聲音也發不出。

方文琳從歌手出道轉戰戲劇界，近年更開始嘗試接觸舞台劇。她坦言，愛上舞台劇演出是因為喜歡跟觀眾有近距離接觸，表示自己還是觀眾時便已覺得「要是有一天我有機會站在舞台上演出，是多麼榮幸的事情」，並因此開始挑戰舞台劇。

癌症殺手｜親人曾有患癌病史 身體檢查驚見癌指數超標

方文琳上周三（9月25日）在個人Facebook專頁宣布病情，指自己因有親人罹患大腸癌及胃癌的病史，故今年6月亦進行了身體檢查，但一直未有放在心上，將報告帶回家後便未有再理會。期間女兒發現報告出現紅字，顯示方文琳疑似患上食道癌。母女再將3年前報告取出對比，才發現當時已有紅字警告，癌指數達到7點多，相比正常0至3及抽煙者的4至5高出許多。2天後，方文琳接獲醫生電話告知，她的癌指數高達9.8，需要再等兩天切片報告。

癌症殺手｜睡前1習慣疑成罹癌主因

她坦言，自己這幾年來都有睡前喝一小杯高粱的習慣，因每次喝完都可熟睡7、8個小時，所以成為她更年期出現煩躁身心症狀時、睡前放鬆的解藥；此外，她平日亦非常喜愛飲熱湯，即使燙到口腔受傷仍不在意，可能因此傷害了食道，但相信濃烈的高粱才是最大主因。不過向來自律的她平日只有睡覺時間才會喝一小杯，是故從未想到會因此患上食道癌。

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癌症殺手｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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