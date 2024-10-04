  • 27°C
香港時間：2024104日 (五) 12:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舒適堡｜perFACE有意接管舒適堡業務　灣仔及旺角荷李活店率先重開

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(perFACE FB圖片)

連鎖健身美容集團舒適堡9月全線「暫時結業」，海關拘捕兩名創辨人，違反商品說明條例。位於灣仔的分店，早前改名為「Healthy」繼續營業，原有客戶需簽署新同意書，不過「Healthy」營業未夠一個月，近日已經改名為「PERFIT」。

醫美集團perFACE今日（4日）發新聞稿，確認集團有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，亦正與舒適堡原有僱員進行面試。

perFACE指出，有意接管舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓客戶於perFACE旗下11間醫美中心使用服務。而舒適堡健身業務將由perFACE 醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管，並以新品牌PERFIT登場，計劃首先啟業位於灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心

perFACE補充，11間perFACE醫美中心及兩間PERFIT健身中心將繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務。另外，集團計劃與其他分店的業主進行磋商，鑑於目前市況，期望能在業主的積極配合下，於原址繼續營運，同時物色更多適合開設新店的地點。

此外，新聞稿提及，perFACE現正與受舒適堡結業影響的700多名員工進行面試，現階段已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨着市況好轉及根據經營情況，逐步聘請其他舒適堡員工。

根據公司註冊處資料，「PERFit Limited」於昨日（3日）新註冊，其公司董事為葉振國及符芷晴，分別為上市公司亮晴控股（8603）的主席及行政總裁。葉振國為榮興集團創辦人葉樹林之子，2008年與妻子符芷晴共同創辦亮晴控股，旗下業務包括醫美公司perFACE。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

醫美 荷李活商業中心 教練 公司註冊處 商品 結業 健身 商品說明條例 美容 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊