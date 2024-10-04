舒適堡｜perFACE有意接管舒適堡業務　灣仔及旺角荷李活店率先重開

▲ (perFACE FB圖片)

連鎖健身美容集團舒適堡9月全線「暫時結業」，海關拘捕兩名創辨人，違反商品說明條例。位於灣仔的分店，早前改名為「Healthy」繼續營業，原有客戶需簽署新同意書，不過「Healthy」營業未夠一個月，近日已經改名為「PERFIT」。

醫美集團perFACE今日（4日）發新聞稿，確認集團有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，亦正與舒適堡原有僱員進行面試。

perFACE指出，有意接管舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓客戶於perFACE旗下11間醫美中心使用服務。而舒適堡健身業務將由perFACE 醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管，並以新品牌PERFIT登場，計劃首先啟業位於灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心。

perFACE補充，11間perFACE醫美中心及兩間PERFIT健身中心將繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務。另外，集團計劃與其他分店的業主進行磋商，鑑於目前市況，期望能在業主的積極配合下，於原址繼續營運，同時物色更多適合開設新店的地點。

此外，新聞稿提及，perFACE現正與受舒適堡結業影響的700多名員工進行面試，現階段已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨着市況好轉及根據經營情況，逐步聘請其他舒適堡員工。

根據公司註冊處資料，「PERFit Limited」於昨日（3日）新註冊，其公司董事為葉振國及符芷晴，分別為上市公司亮晴控股（8603）的主席及行政總裁。葉振國為榮興集團創辦人葉樹林之子，2008年與妻子符芷晴共同創辦亮晴控股，旗下業務包括醫美公司perFACE。

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