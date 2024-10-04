親子自助餐｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　人均$353起任食龍蝦/雪蟹腳/和牛

▲ 富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一，人均$353起任食龍蝦、雪蟹腳、和牛等美食。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/富麗敦海洋公園酒店/海洋公園/Buffet/酒店/美食優惠】海洋公園一向是親子好去處，而香港富麗敦海洋公園酒店亦深受家庭歡迎，KKday今日（4日）中午12時推出自助餐買一送一優惠，人均低至$353起，即可任食雪蟹腳、澳洲和牛、燒醃牛小排等美食，10月更有限定優惠，加購6歲或以下小童只需$10/位，適合一家大小共享天倫樂，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳的「亞洲滋味盛宴」自助晚餐，無限量供應加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳、三文魚、油甘魚等冰鎮海鮮及刺身。熱葷選擇亦十分豐富，包括和牛後腿肉眼扒、韓式五花腩、醃牛小排、韓式泡菜燴牛肋骨、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、霸王雞等等，周五至周日及公眾假期特設意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒、中東烤肉串。當然還有女士們和小朋友最愛的甜品，例如小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕等等。

自助午餐同樣有優惠，菜式選擇亦相當多。自助午餐供應麵包蟹、雪蟹腳、蜆、三文魚等海鮮，還有澳洲Westholme和牛、燒醃牛小排、意式炸海鮮、印度牛油雞、藥膳雞煲，以及多款甜品。

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自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月4日12:00至10月10日23:59

用餐日期：10月5日至11月30日

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

【KKday 買一送一】亞洲滋味盛宴自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $886/2位，平均$443位（原價$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

*另可以$10加購小童（6歲以下），最多2位

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】亞洲滋味盛宴自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六至日及公眾假期 $706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）

*另可以$10加購小童（6歲以下），最多2位

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】綠色輕怡半自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

*另可以$10加購小童（6歲以下），最多2位

預訂網站：【按此連結】

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