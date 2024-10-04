毛孩好去處｜韓國寵物食品節10.13登陸南豐紗廠 免費毛孩香薰按摩+DIY天然消毒噴霧

各位毛孩家長，下個周末又有好去處喇！下星期日（10月13日）「K-Pet Foodival 韓國寵物食品節」將登陸南豐紗廠，帶來一系列食玩買活動，放電兼打卡必備！

今次韓國寵物食品節活動多多，包括韓國寵物食品展示區、寵物體檢、毛孩小學堂、寵物按摩服務、寵物遊樂場、人寵打卡區、DIY工作坊、狗狗雜技表演、寵物速畫、寵物挑戰區等，應有盡有。去現場玩，分分鐘可獲贈韓國製造的毛孩零食！

相信家長最緊張的必定是毛孩健康，今次活動展出的寵物食品，通通為100%韓國製造空運到港。而且有機、營養、高品質保證，經韓國政府嚴密政監管，乾糧、濕糧、零食或保健品都有，家長可因應毛孩健康狀況和喜好慢慢揀。

掃貨之外，當然少不了玩活動。現場設有寵物遊樂場、寵物挑戰遊戲區，家長可帶著毛孩放電玩遊戲；另外更特設打卡區，提供多款韓式寵物服飾，配合3大特色打卡場景，影相超級Cute！若不擅拍照也不要緊，現場有迷你攝影棚，提供免費專業寵物拍攝服務，不怕錯過每一個珍貴的瞬間！

玩完一輪覺得攰，現場有寵物香薰按摩服務，由專業香薰治療師提供免費香薰按摩服務，每次體驗時間為 3 分鐘。治療師會使用最天然的香薰油為毛孩按摩，現場亦會教導主人如何在家中按摩幾個基本穴位，有得嘆又有嘢學，一流！

除此之外，家長們亦可報名DIY寵物天然護理用品工作坊、毛孩小學堂等，前者可DIY寵物天然護理用品，如寵物消毒噴霧和防虱防蜱噴霧，每日共3節，名額共30位，有興趣可到網站報名。小學堂則由由專業獸醫及香薰治療師主理，教授一系列寵物健康與護理知識。

若有任何健康疑問，全港最大的獸醫集團PETSPACE專業獸醫Dr. Jasmine亦於流動獸醫診所駐場，為寵物進行基本體檢和諮詢。有遊戲玩、有嘢學、有表演睇，更任打卡唔嬲，各位毛孩家長記得把握時間，與主子Have Fun！

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韓國農水產食品流通公社：「K-Pet Foodival 韓國寵物食品節」

日期：10月13日（星期日）

時間：11am至9pm

地點：荃灣南豐紗廠一樓中庭及M樓The Annex



＊免費入場，如有任何查詢可致電2474 3009，或Whatsapp 9243 7697。

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