陶瓷兔損毀｜K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔疑遭小童弄斷腳　CCTV片段曝光網民：天線得得B事件翻版

▲ K11 Musea首飾店$3.8萬陶瓷兔遭弄斷腳，「兇手」疑是小童？

【K11陶瓷兔損毀／首飾店／陶瓷兔／斷腳／小童】尖沙咀K11 Musea的一家首飾店近日發生陶瓷兔被損毀事件，店鋪內一件價值38,000港元的陶瓷兔雕塑「小淇」，雙腳不幸被弄斷，事後店家公開了閉路電視片段，見到兩名小童曾觸碰小淇，但影片中亦有一名疑為男家長的男士曾移動過小淇，結果引起廣泛討論，網民反應兩極！

K11陶瓷兔小淇｜放置店內當眼位置未設圍欄

事源為了推廣新的首飾系列，涉事店鋪特別邀請一位本地女陶藝家歐卓妍創作這件以兔子為主題的陶瓷藝術品「小淇」，小淇高約95厘米，並被放置在店內一個當眼位置，旁邊標示「小心台階」、「請勿觸摸，如有損壞照價賠償」，但就沒有設置任何圍欄圍住陶瓷兔。

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K11陶瓷兔小淇｜CCTV還原經過 店家對事件感遺憾

直至周三（2日），店家在社交平台發文，指陶瓷兔小淇被弄斷雙腳，對此感到遺憾，並上載閉路電視拍下的片段，片中見到一名疑為男家長與兩名小童，當時兩名小童見到小淇後即好奇上前探看，其中一名小孩有觸摸小淇的動作，身旁男子亦有觸摸到兔耳，並移動小淇，接著疑示意叫兩名小孩別再接近小淇，然後再橫放小淇，繼而離開，過程中亦出現另一名男子，他手持手機拍下3人行為，而店家發現小淇時，4位相關人士已離場。

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最新影片推介：

K11陶瓷兔小淇｜網民意見兩極

事件被公開後，網民意見不一，有人認為展品標價38,000元，為何店家要在行人通道置放如此昂貴物品？而且不設任何圍欄，顯得匪夷所思；有網民甚至揶揄：「高檔碰瓷」、「3萬幾蚊就咁放地下又無圍住， 隨時睇唔到踢左埋去，又可以收錢！」

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K11陶瓷兔小淇｜天線得得B事件翻版？

不過也有不少網民認為，雖然看不清是小童還是疑似男家長整爛小淇，但小孩的確有觸碰小淇，覺得教不嚴父之過，並留言：「細細個去街行百貨公司媽媽都會題前講定唔可以亂咁掂啲嘢，爛咗要賠嘅，返去要藤條炆豬肉，所以我都好乖唔會搞。」認為家長應負最大責任！兔子小淇一事亦令不少人聯想起2022年5月發生的「男童挨跌天線得得B」事件，稱今次為天線得得B事件2.0，同樣引起不少爭議。

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K11​​​​​​​陶瓷兔小淇｜陶藝家歐卓妍​​​​​​​回應

創作展品的歐卓妍亦有在社交平台作出回應，稱已就事件報警，還表示若家長最終自首，相信會酌情處理，但對作品如此完結生命仍感到不甘。事後店家再接受媒體訪問，就表示已聯絡歐卓妍可以修復展品，並重申不打算追究事件。

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