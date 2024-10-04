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天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【川越美和／玉女歌手／孤獨死／精神病／心臟衰竭】日本90年代玉女歌手川越美和，在2007年突然閃電引退。退圈後的她日子過得十分潦倒，後來更飽受精神病困擾，最終於2008年被發現陳屍家中，終年僅35歲。而她的死訊直到2017年才曝光。不過近日有網民便再度於網上談論起這位昔日女神，並為她的死訊深感惋惜。

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Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

綜合日本傳媒報道，川越美和自2007年突然退出演藝圈，生活一直過得十分拮据，為了生計，她曾在房地產公司擔任客戶服務接線生，不過僅僅半年後就辭職並搬離宿舍。搬離宿舍時，她還因愛犬弄壞了裝潢，必須賠償高達80萬日圓（約42,434港元）的費用。在生活拮据的情況下，她的精神狀況不但每況愈下，亦多次進出醫院治療。有傳言指，她經濟拮据主因是當初為圈中人作擔保所致，才會負債累累兼破產。有友人更因此勸她，不如憑自己的人氣及樣貌，於風月場所工作賺外快，不過卻遭她斷言拒絕。

2008年4月，她所租住的木屋業主因長達一星期與川越美和失去聯絡，於是報警求助，警方破門入屋才赫見她陳屍在家中，而驗屍結果則顯示她已死去多日，死因是心臟衰竭。她的死訊一直至2017年才被日本雜誌《週刊女性》所報導，讓大眾得知這位昔日玉女的死訊。

雖然警方將川越美和死因歸究於心臟衰竭所致，不過又有報導引述醫生說法，指她的真正死因恐怕是「自我放逐式的慢性自殺」，因她生前有很長時間是沉迷於酒精，更有人撞見她拿了不少藥物。她的死訊曝光後，即使事隔多年，有網民仍不時於網上談論起這位昔日女神，不少粉絲依然為她短短的一生，感到無比惋惜。

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心臟衰竭3大症狀

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

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多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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