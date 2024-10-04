BB展開倉｜名牌母嬰服裝用品展開鑼　Tommee Tippee/Dr.Browns/Ergobaby低至$29【附詳情】

▲ 新手媽媽注意，尖沙咀有BB展！名牌母嬰服裝用品展開倉，Tommee Tippee/Dr.Browns/Ergobaby最低減至$29。

【海港城展銷集/九倉電訊中心/開倉優惠/BB展/嬰兒服裝/童裝/孕婦/新手爸媽】久違的BB展終於回來了！海港城展銷集即日起至10月8日，於九倉電訊中心舉行名牌嬰童服裝及用品展，帶來了高品質開倉優惠價。這次展會不僅有嬰幼兒服裝、食品、日用品、玩具、圖書，還有大量孕婦產品，絕對是新手爸媽的購物天堂。

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BB展開倉｜Milky Mama首次亮相

Milky Mama首次亮相於優惠展中，多款孕婦及嬰兒產品，包括產前托腹帶、產後束腹帶，以及舒適的棉質和天絲孕婦內褲。韓國製的嬰兒外出衣服低至只需$50，還有MeRebe和尚袍$119、家居套裝$149起、連身衣$229起的優惠！購買Milky Mama產品更可享受豐富的購物激賞，滿$200即送tntn mom's舒緩乳房敷膜一片，滿$400送細紗巾/抗菌食物保存袋，滿$600送口水肩/防脹氣奶瓶，所有禮品數量有限，送完即止，趕快把握機會！

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BB展開倉｜Bruno Choice無添加健康選擇

Bruno Choice也帶來了小熊寶樂凍乾果、乾乳酪及有機意粉，這些100%韓國優質水果製成的產品，絕對不含人工色素、添加糖、麩質，且非基因改造，超適合嬰幼兒食用！產品價格分別為$115/3包裝、$360/10包裝、$580/16包裝，購買滿指定數量更可獲贈玩具熊，讓小朋友開心又健康！

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BB展開倉｜抵買Tommee Tippee奶瓶消毒套裝

今次展會還迎來了久違的Tommee Tippee，為新手爸媽提供多款奶瓶消毒套裝，價格低至$699。此外，還有母乳必備套裝、嬰兒輔食機、各款吸管杯、奶嘴和餵食餐具等選擇！場內購買所有Tommee Tippee套裝均可享受免費送貨服務，而購買任何兩件產品即送安撫奶嘴一個，滿$800更可額外獲贈學習杯一個。

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BB展開倉｜SKECHERS閃燈鞋回歸

最後，久違的SKECHERS也回到展會，推出幼童閃燈鞋特價$198，以及各款休閒鞋$335，買兩對再減$100，讓小朋友在玩樂的同時也能擁有舒適的鞋履！

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BB展開倉｜名牌嬰童服裝及用品展

日期: 即日起至10月8日

時間: 11:00am-9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓（尖沙咀站A出口）

詳情︰海港城展銷集facebook專頁

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