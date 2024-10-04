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走私｜6男女陸路口岸走私$20萬食材　當中檢170公斤大閘蟹破今年紀錄

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發布時間： 24 分鐘前

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6男女陸路口岸走私$20萬食材，當中檢170公斤大閘蟹破今年紀錄。(曾秋文攝)

海關聯同內地海關進行代號「破冰者」行動，破獲6宗走私食材的案件，其中在沙頭角中英街和文錦渡口岸，檢獲260公斤凍肉、600隻雞蛋和170公斤大閘蟹，市值約20萬元，當中檢獲的大閘蟹是本年數量最多。

海關檢獲260公斤凍肉、600隻雞蛋和170公斤大閘蟹，市值約20萬元。(曾秋文攝)

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，在8月時透過情報和深入調查，發現有不法份子經沙頭角非法入口凍肉，人員在8月8、 9和19日展開行動，拘捕2男1女（38至59歲），3人推著發泡膠箱由沙頭角中英街入境，隨即被截查，人員在發泡膠箱中發現沒有進口許可證和衛生證明書的凍肉，因檢獲的數量較多，相信並非自用，是分發到其他地方，估計3人是帶貨角色，已被食環署檢控。

海關有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄表示，發現不法份子利用貨車將食物大批走私進港，調查後鎖定3輛貨車，在9月3、23和26日在文錦渡截查3輛報稱載有蔬菜的貨車，檢驗後發現大量凍肉、雞蛋和大閘蟹，因食物沒有報關和衛生證明書及許可證，遂將3名（53至60歲）司機拘捕，現已獲准保釋候查。

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