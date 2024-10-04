子宮肌瘤｜美女鋼琴老師以為宿便小腹竟藏19cm卵巢巨瘤　最壞結果恐「拿掉子宮」極後悔1件事

【子宮肌瘤／腫瘤／癌症／婦科病／婦科檢查／子宮切除】女士們有小肚腩可能是警號！台灣知名網紅鋼琴老師「我是江老師」早前密鑼緊鼓籌備音樂會，但卻在開騷前5天，發現腹部長出超巨型子宮肌瘤，連醫生也被嚇倒。她表示，自己事前早已發現身體不適，小腹隆起猶如懷孕6個月，惟當時她只以為是宿便或變胖，沒有多加理會。

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子宮肌瘤｜出現小肚腩勤做運動節食減肥

已是兩孩之母的台灣知名網紅鋼琴老師「我是江老師」，本周四（３日）在Facebook和YouTube頻道發文和自述短片，交代最近身體抱恙情形。江老師表示，近來發現自己開始有小肚腩，以為只是變胖或與便秘有關，於是開始服用酵素、益生菌等幫助排走宿便，亦積極做運動健身。而她更開始飲食控制，「每天只吃一餐，或者只吃蛋白質與蔬菜」，惟小腹卻一直沒有縮小，按下去開始感覺有異狀：

穿著運動褲的時候我摸到自己下腹部好硬，硬的程度我覺得有點怪，但我還是說服自己「宿便」還有「變胖」。

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子宮肌瘤｜以為宿便驚揭19cm子宮肌瘤

後來，她覺得不對勁決定求醫，一照超聲波驚見卵巢長了一個19厘米大小的巨瘤，一直從下腹部直逼肚臍以上位置。初時，她覺得女士長子宮肌瘤是很常見，皆因她兩個妹妹都有過。當時醫生轉介她到婦產科做更詳細的斷層素描檢查，亦當場表示驚訝，為何她的腫瘤長到這麼大才來求醫，並開始意識到病情嚴重性。確診當天正是江老師的音樂會演出前5天，她擔心病情會影響演出，做檢查時難掩心中恐懼和緊張，幸好遇上看過她影片的觀眾護士，見醫生前給她一個「輕輕的擁抱」安慰她。

她給了我一個輕輕的擁抱，然後我就整個崩潰大哭，在第一次見面的網友面前。

子宮肌瘤｜最壞情況恐切除子宮

化驗報告出爐，可幸的是血液報告顯示是良性，但由於腫瘤間隔很多，醫生不排除有癌變可能，故此建議她將一邊卵巢和輸卵管連同腫瘤切除，並即時做切片化驗。若切片結果是良性，就可以完成治療，否則就需要將整個子宮連同附近淋巴結一同切除，後續做化療等跟進治療。

子宮肌瘤｜後悔過度受壓 身體始終有極限

對於突如其來的噩耗，江老師表示只能夠逆來順受，接受現實，亦要開始學習去面對。她指，自己從小在高壓環境下成長，培養出極高的抗壓能力，亦「相信自己甚麼都能靠意志力戰勝」，從來都不覺得壓力大或身體疲憊有甚麼大不了。直到這次檢查出有子宮肌瘤後，她才驚覺身體是有極限，超出能承受的範圍時會抗議：

凡事有一個平衡點，過了以後，都不是美，都不是好。

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不少粉絲和藝人都留言祝福江老師早日康復，她較早前密鑼緊鼓準備音樂會事宜，加上病情影響，可能因而壓力倍增，導致情緒不穩。她亦透露自己為此哭過很多遍，但相信調整心理，堅強配合治療，很快就會康復，亦感謝各界的關心和愛護。

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子宮肌瘤｜子宮肌瘤8大徵狀

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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子宮肌瘤｜成因及高危人士

婦產科專科醫生方秀儀曾接受記者訪問時，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

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