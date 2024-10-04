平機票｜HK Express香港飛福岡、廣島單程$268起　訂票日期只剩不足3天

▲ HK Express香港飛日本福岡、廣島單程$268起。

HK Express香港飛福岡、廣島單程只需$268起，來回連稅福岡$1,232起、廣島$1,200起。

訂票日期：即日至2024年10月6日

旅行日期：2024年10月25日至2025年3月29日 （廣島11月1日開航）

飛機餐｜香港航空經濟艙推「兩餸飯」 香港來往東京大阪等指定航班提供

▲ (HKexpress 圖片)

福岡去程 UO600 07：45（香港）-11：55（福岡）/UO668 11:00（香港）-15:10（福岡） / UO638 12：55（香港）-17：05（福岡）

福岡回程 UO601：12：50（福岡）-15：50（香港）/ UO669 16:05（福岡）-19:00（香港）/ UO639 18:05（福岡）-21:05（香港）

廣島去程 UO822：09：15（香港）-13：30（廣島）

廣島回程 UO823：14：40（廣島）-18：00（香港）

『輕便飛』單程票價低至港幣268：包括一件隨身物品

『經濟飛』單程票價低至港幣318：包括一件隨身物品及一件登機行李

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