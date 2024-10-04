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馬鞍山牛牛丨西沙路牛牛被的士撞斃　涉事司機為《三五成群》「神仙B」

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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馬鞍山牛被撞死意外的涉事的士司機，為《三五成群》演「神仙B」的蔡堅成。

【馬鞍山牛 / 西沙路牛 / 神仙B / 三五成群】馬鞍山牛牛「家慈」昨晚（10月3日）在舊西沙茶座對開，被一輛沿西沙路往馬鞍山方向行駛新界的士撞倒。的士車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎片散落一地，司機位的安全氣囊彈出。

在網上片段所見，牛隻被撞後浴血跪地動彈不得，且疑一度落淚，動物義工及附近居民上前安撫，可惜牛牛 「家慈」最終重傷不治。

據悉「家慈」是3至4歲的公牛，原本是和牛群同於輋下村生活，近日疑因為「打交輸咗」改到對面的西澳村、泥涌村活動。

交通意外｜馬鞍山牛牛「家慈」遭的士撞斃　浴血跪地疑一度落淚

馬鞍山牛牛「家慈」被的士撞斃。（取自「車CAM L」）

馬鞍山牛牛丨演《三五成群》揚名

至於涉事61歲的士司機，據報為曾在電影《三五成群》飾演「神仙B」的蔡堅成。龍虎武師出身的蔡堅成入行多年，曾為李連杰、甄子丹、楊紫瓊等當替身。

蔡堅成偶爾也當演員，在1999年上映的電影《三五成群》演黑社會成員神仙B最為觀眾認識，他在片中兇「28座大王」阿俊（宋本中）一幕為影迷津津樂道。

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馬鞍山牛牛丨神仙B第二次西沙路遇車禍

不過因電影行業收入不穩，蔡堅成約在2004年轉行當的士司機，閒前才客串參與影視劇，比如在2020年在TVB劇《愛‧回家之開心速遞》其中一集演「神醫」。

但今次交通車禍前，在2022年8月，「神仙B」蔡堅成駕駛的士在西沙路被一輛Tesla私家車逆線迎頭而撞，當時該Tesla男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

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