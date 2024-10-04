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大便睇健康｜醫生警告4種大便顏色要小心　這種顏色有罹癌風險【附3招觀察大便】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

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【大便顏色／便秘／大便／癌症／出血／痔瘡／胰臟癌】排便後勿立刻沖走！大便是身體的排泄物，透過觀察大便的形狀和顏色，就能夠及早發覺健康問題。台灣有醫生指出，不同顏色的大便象徵不同健康狀況，當中以一種顏色的大便恐暗藏罹癌風險。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

健康警號｜4種大便顏色看健康

台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出可從大便顏色和形態看出健康狀況。大便是身體的排泄物，如果出現以下4種顏色，要留意身體健康，其中1種顏色更可能是罹癌先兆：

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相關文章：黑便危機丨「大便變黑」4大成因　醫生揭3大危險症狀要速求醫

健康警號｜灰白大便恐膽道胰臟系統出問題

據台灣急症科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指，大便作為人體排泄物之一，醫生會透過其氣味、顏色、形狀3方面，作為觀察患者腸胃道健康的其中一個渠道。

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健康警號｜觀察大便 發現腸癌、胰臟癌警號

翁梓華醫生提醒，大家日常排便後不妨多觀察大便的質地，當中如出現以下3類大便就要留神，需要盡快就醫：

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同場加映：布里斯托大便分類法

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