遊日注意｜日本酒店員工分享1大入住貼士　洗澡前漏做1件事隨時惹禍上身

【日本／酒店／遊日／旅行】遊日必睇！日本是港人熱門旅遊勝地，惟近日有一間日本連鎖酒店卻在社交平台上，分享了旅客入住時一大貼士，並指出若果想避免不必要麻煩，必須注意這個地方，否則隨時會引來嚴重後果。

最新影片:

根據日本網路趣聞網站《ねとらぼ》報道，在日本擁有約170間分店的連鎖商務旅館「SUPER HOTEL」的帳號，近日就在社交平台上分享了入住日本酒店時的注意事項，避免客人與員工出現爭拗，當中「1件事」更是尤其重要。

「SUPER HOTEL」表示，希望住客在沖涼前，能先確認「浴室門是否有關好」。因為過去有住客於沖涼期間，將浴室門打開，令大量水蒸氣湧入房間內，繼而觸發房間內的自動灑水系統，引發軒然大波。

除了沖涼時要確保浴室門緊閉之外，帖文亦指出，許多客人在淋浴時，總會不正確使用浴簾，導致地下濕了一大片。他們指出，這是因許多人在使用浴簾時，會把浴簾放在浴缸外側，其實應該擺放在浴缸內側，才能避免淋浴時濺濕地板。

同場加映: 入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方，是否有床蝨蹤跡，也可以檢查距離床5至8米內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：6大酒店污糟位對應法

除了梳化外，酒店不少位置的衛生情況都未必十分理想。家務助理導師張鳳娟Winnie曾受訪提出6大酒店「污糟位」，提醒大家注意衛生之餘，亦提供對應方法，讓大家在出遊時保持健康。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5