兒童職業體驗｜麥當勞服務生+小小牙醫體驗優惠　親手整漢堡/口腔檢查/完成有證書

▲ 麥當勞服務生及小小牙醫體驗優惠$108起，親手整漢堡、口腔檢查，完成有證書。

【深圳好去處/親子好去處/兒童職業體驗/麥當勞服務生/小小牙醫/北上攻略】很多父母都會趁假期帶小朋友北上玩樂，假如行商場超市行到厭，不妨參加職業體驗活動。KKday推出限時優惠，深圳麥當勞服務生及小小牙科醫生體驗活動均有折扣，小朋友可換裝變身小小服務生或牙醫，透過遊戲認識行業的運作，完成後更會頒發畢業證書或獎狀，即睇活動詳情！

兒童職業體驗｜Häagen Dazs小小甜品師職業體驗 親手製作雪糕甜點+完成獲頒證書【附活動詳情】

最新影片：

兒童職業體驗｜麥當勞小小服務生

深圳麥當勞推出小小服務生體驗活動，小朋友可穿上制服，體驗當迎賓迎接客人，小朋友亦可近距離觀看雪糕的製作過程，並會獲贈甜筒。當然少少不了親手製作漢堡包，完成會獲派一份兒童餐。最後，麥當勞會向每位小朋友頒發證書，兼拍照留念。

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兒童職業體驗｜小小牙醫

小朋友換裝變身牙醫，工作人員會先講解牙齒知識，然後由小朋友給家長檢查牙齒，再有專業人員為小朋友進行口腔檢查，還會有親子闖關遊戲。活動完成後，各位小小牙醫會獲頒發獎狀。

兒童職業體驗｜KKday優惠詳情

1. 小小牙醫（10:30 - 12:00)＋麥當勞小小服務生（14:00 - 15:30）

優惠價：$138/1大1小（原價$209/組）

活動時間

10月13日（星期日）場：小小牙醫：10:30-12:00；麥當勞：14:00-15:30

10月19日（星期六）場：小小牙醫：10:30-12:00；麥當勞：14:00-15:30

活動地點：

小小牙醫：福田區安托山七路裕和大廈4樓-童美齒科(童貝佳口腔門診部)

麥當勞：田區安托山七路3號武警六支隊軍事辦公樓3號-麥當勞（美您公園MEINING PARK 店）

如何抵達：搭乘2號綫至僑香地鐵站C口步行約240米（牙醫與麥當勞兩地相近，步行約五分鐘可到達）

2. 麥當勞小小服務生

優惠價：$108/1大1小（原價$209/組）

活動時間

10月20日（星期日）場：麥當勞：11:00-12:30（*注：無牙醫）

10月27日（星期日）場：麥當勞：11:00-12:30（*注：無牙醫）

活動地點：

麥當勞：深圳市福田區中康路126號卓悅匯INJOY購物中心B1

如何抵達：搭乘鐵4號綫至上梅林站L卓悅匯口出即可抵達商場

訂購網站：【按此連結】

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