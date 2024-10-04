星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民     爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚

▲ Grace的舉動嚇親網民，但相信她衝量過安全性才抱起大仔！

【陳凱琳/鄭嘉穎/星二代】由藝人轉型KOL發展的陳凱琳（Grace），深受大眾歡迎，Grace亦樂於跟網民互動，與鄭嘉穎育有三子的她，不時在社交平台分享三名高顏值兒子的照片，近日她就上載跟大仔Rafael行山的合照，相中Grace抱起Rafael站在一塊大石上，由於石面高低不一，加上Grace身形纖瘦，網民都替二人感到牙煙，並留言：「安全至上呀！」

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星二代｜陳凱琳鄭嘉穎兒子顏值超高

陳凱琳與視帝鄭嘉穎於2018年結婚，並四年抱三誕下大仔Rafael、二仔Yannick及細仔Carlos，三名兒子更遺傳了父母的顏值，長得非常俊俏。向來搞作多多的Grace更於年初定下每月行山的目標，她亦坐言起行，日前還帶同Rafael出發，事後上載照片並留言：「大家都知我今年有一個monthly（每月）行山任務，話說我之前同Rafa（Rafael）講呢件事，佢就問我可唔可以一齊去。」

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星二代｜陳凱琳為兒子一天行山兩次

她續指自己當日早上8時就跟朋友出發行山，所以沒有刻意叫醒Rafael同行，豈料回到家中的時候，Rafael隨即問她為何不叫他起床：「佢仲話特登食飽早餐等可以有energy（能量） 陪我行，I love this kid so much！（我非常愛這個小孩）結果我叫佢着對鞋，我哋就一齊再行多次」為了兌現承諾，當日她行了兩次山，但依然感到精神。

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星二代｜陳凱琳抱大仔危站大石嚇壞網民

不過，她行山時抱起Rafael站在大石上合照的舉動就嚇壞網民，雖然她笑容滿面，但身材出名瘦削的她難免顯得有點吃力，其中左腳更不是站在平面上，大腿因用力而出現肌肉，對於她這個危險動作，網民紛紛大叫牙煙，因為照片視覺上看來，如果Grace稍有差池，Rafael可能會墮地受傷，所以大家才感到心驚膽戰，留言叫她小心為上。

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星二代｜大仔「玩失蹤」陳凱琳嚇到喊

Grace嚇親網民，早前她接受電台訪問時就自爆曾被Rafael嚇親，她指去年為了迎接細仔Carlos出世，一家搬到郊區地方居住，搬屋當天Rafael突然想玩捉迷藏，但當下她忙於整理搬屋箱，所以拒絕陪玩，豈料過了一陣子不見了大仔，她又未熟悉附近環境，隨即嚇破膽，並慌張大叫兒子名字，又走出屋外尋人，最終無功而回！

回到家中，外傭姐姐即通知她原來Rafael躲在梳化後面，兩人走近對方，Grace即崩潰落淚：「我睇住佢，我嘅眼淚湧出來，同樣佢都眼淚直流」。

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