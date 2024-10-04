HK Express買飛攻略丨KOL教搭廉航免加錢預定連位　只要3個步驟可慳錢與親友同坐

▲ 香港KOL分享如何搭廉航HK Express不用加錢能夠與朋友連位坐。

【HK Express / UO / 廉航】眾所周知香港人喜歡去旅行，而且為慳機票錢，不少人會選擇搭廉航，可是雖然廉航機票相對平，但逐項另外收費卻多，如果一班親友出發不想「打散坐」想連位，便要付「揀位費」。

不過香港KOL肥姨姨近日在社交平台以「搭飛機就係要一齊坐嘛」為題，分享如何搭廉航HK Express能夠不用額外加錢卻能與朋友連位坐的實測片。

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▲ 香港KOL賽測能否不用加錢便可與朋友預定連位坐。

HK Express買飛攻略丨4人共慳240元

肥姨姨朋友與另外3位朋友用手機購買往韓國的HK Express機票，首先他們分別在凌晨時間齊上網購票，重點是在分單頁面同步點擊「我哋永遠都要喺同一版」、「大家係咪喺check行李嗰版」。

當在點擊下一版確認座位時，4人同時點擊，結果4人成功分別霸到39C、39E、39D、39B位，即成功可以不用另外加錢而一齊坐，在片中所中所見，他們為「戰勝」系統而十分興奮。因為預先選位每位額外收60元，4人即是共慳240元。

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HK Express買飛攻略丨網民意見兩極

不少網民留言大讚這招可以慳錢，分別稱：「我剛從曼谷回來，嚟同去都實測咗，真係分開check-in都一齊坐」、「以後唔使俾揀位費了」、「咁都得？學會了」、「非常好，多番個理由坐UO」。

但另一方面有人擔心指「比（俾）UO見到又會諗屎橋令你冇得一齊坐」，另也有網民指其實不用那麼麻煩，分別稱：「去到機場先check-in，唔係都會連坐咩？」、「也有人指「其實早啲去機場，你一齊去櫃檯check-in，都俾你一齊坐啦，唔使加錢」、「1.佢係由後面順住派位2.一票多人會打散 所以只要分開買票同時check in就可以坐埋一齊」，

同時更有部份網民潑冷水，指：「俾少少錢算啦」、「太後生，三四個鐘頭內，真心點坐法已無乜所謂。」但也有網民隨反駁表示：「幾個後生仔一齊玩幾開心呀！」、「唔係錢既問題，而係一齊破解到呢野（嘢）」

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