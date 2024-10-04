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常識拆科｜議員憂人文科科學科須呈分會帶來反效果　蔡若蓮：不鼓勵學校只以紙筆作評核

社會

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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（資料圖片）

小學常識科將於下學年小一及小四起逐步分拆為「人文科」及「科學科」，兩者將納入小學呈分試。立法會教育事務委員會今早（4日）討論兩個新科的開設及進展，有立法會議員擔心兩科要呈分會帶來反效果，並質疑人文科培養學生國際視野部分不足。教育局局長蔡若蓮回應指，兩科並非只評估學生的背誦能力，不鼓勵學校只以紙筆作評核；又指人文科會教授「人類命運共同體」，有關概念沒有國界限制。

蔡若蓮表示，人文科將從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同，落實愛國主義教育，亦會加強學生的愛國情懷及對國家的認識，以在人文教育、國民及國家安全教育等範疇為小學生建立基礎，銜接初中及高中的學習。

教育界議員朱國強指，常識科有最多兩成的「平時分」，認為要提高科學科「平時分」比例，同時關注人文科為何不設「平時分」；另提議首兩年「計分不呈分」作為過渡。教聯會副主席、選委界議員鄧飛則關注，雖然局方提出課程日常以多元化評分，「開頭火紅火綠，大家搞好多多元化評估，但最後發覺唔對路，呈分試都係筆試」，會令學校在家長等壓力下，會著重筆試內容。

蔡若蓮說，理解家長關心呈分試，但呈分試不是課程發展目標，是反映學生表現，學科發展不應受其左右。她指，會考慮科學分的平時分比重，惟人文科與科學科性質不一樣，評估模式不必一模一樣。她又指，局方在可行情況下已增加20%的「平時分」，希望鼓勵學校讓學投入平日學習。

蔡若蓮續指，兩科透過多渠道去提高學生學習效能，鼓勵學校以考察、實驗等方式達致學習目標，強調課程着重培養學生的好奇心及想像力，連繫生活經驗，期望學生學習時感到更輕鬆。她重申，不鼓勵學校只以紙筆作評核，應加入課堂觀察、小組活動等，讓學生展示他們的學習成果。

新思維議員狄志遠同意要課程內容包括身份認同，但認為培育學生世界觀方面著墨不多，「有時更煞有介事bold咗啲字」，期望幫助學生認識國家同時，要有國際視野。他續指，兩科均屬於呈分試範圍內，指講起評分家長會「腳軟」，相信他們的觀念與當局有落差，憂慮會帶來反效果。

蔡若蓮回應指，人文科課程涵蓋6大範疇，涉及個人、社會、國家及世界，當中一個範疇為「世界與我」，內容會教授「人類命運共同體」，指與環境、世界共同發展的概念沒有國界限制，認為相關擔憂是過慮。呈分方面，蔡指兩學科強調體驗和探究，培養學生的好奇心，這些都不能操練，強調指引上已列明，不要只評估學生的背誦能力。她又透露，呈分相關的小組委員會工作差不多進入最後階段，正整理不同持分者意見，現時未有最後定案，若有會盡快公布。  

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