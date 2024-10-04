好學不倦｜胡美儀花11年進修成心理治療師　曾陪毛俊輝抗癌體會婚姻沒有明天

▲ 胡美儀和毛俊輝出席《典亞藝博》的開幕活動，介紹她的慈善畫作。

資深藝人胡美儀，近年淡出幕前工作，並花上逾10年時間進修成執業心理治療師，2019年創辦「胡美儀心理工作室」，致力關心社會大眾身心靈健康，冀助人抒緩情緒困擾。閒時喜以繪畫的胡美儀，近日就捐出親自繪畫的情緒畫作15張，作為慈善義賣，她明言演藝工作已慢慢放下，未來希望可以投身以藝術教育，為有需要人士提供身心靈療癒。

胡美儀是次跟「傲楹藝術教育慈善基金」的慈善義賣， 本周於會展中心舉行的《Fine Art Asia 2024（典亞藝博）》展出她的15張畫作，籌款項將會捐贈Art Mentor Education Foundation作藝術教育用途。

進修原為自我治療

今次慈善義賣，取名《看‧生命的詮釋》，命題的原因，在於胡美儀今年修讀香港基督教輔導學院課程中，從陳曉東博士（牧師）所教授的輔導學與詮釋學的科目中，得到了對人生的很大啟發。「每個人都有一個自己的生命故事，通過課堂中心理、信仰等內容去詮釋一個人的人生，給我很大的啟發，令我看人生的角度也改變了，希望透過畫作，可以讓參觀者找到內心的平靜。」

▲ 她把「典亞藝博」的展覽題畫成明信片，以慈善方式義賣給入場參觀的來賓

好學不倦的美儀姐，2013年在丈夫毛俊輝鼓勵下，報讀香港基督教輔導學院心理輔導學學士課程，2018年畢業後再攻讀碩士課程，至後來再修讀博士，胡美儀坦言並非一早有心轉換人生軌道，讀書最初目的全為作自我治療。「因為我在成長過程中，時常有著一個心結，就是幾歲時曾被母親遺棄，自覺在一個四分五裂的環境中長大，自小我就決定要做到別人眼中有價值的人，所以我不會學壞，憑著自己這份性格走出人生道路。」

她說最初對心理學有興趣，全為覺得既可以增長知識，也能更了解成長背景對自己的影響。「到修讀碩士時，輔導學院院長問我有沒想過出去實習，我才開始邊返學邊開始接觸個案，慢慢發現原來可以幫到人解決內心問題，然後才發展到現在轉行。」

▲ 4 是次展出的畫作，希望給予觀看者獲得心靈平靜的綠洲。

開心地迎接祝福

她說在疫情的幾年，曾為不少情緒受困人士作輔導。「較深刻的是有一位95歲伯伯，因為5歲時一些經歷，內心困擾了90年，我跟他做了兩次輔導，每次45分鐘，其家人後來告訴我，伯伯終於不再為往事而哭，原來人面對了情緒的根源，才可以放下心結。」

她指近年香港人經歷了疫情，以及經濟不景氣，很容易積聚鬱結，疏理情緒固然重要，也要懂得適時接受外界的祝福。「像早前不少香港運動員在奧運取得佳績，令全城都很振奮，這就像（情緒）一粒糖，我們要開心地迎接這些祝福，才是心靈上恢復的營養。」

▲ 胡美儀感謝香港基督教輔導學院的院長葉大為博士，鼓勵她進入專業行列

現時胡美儀全職投入心理輔導工作，幕前演出自然減少，她亦坦言沒有太大眷戀，但日後若有機會以教導唱歌，能助人抒緩情緒，都是有興趣發展的工作方向。

沒有明天的婚姻之道

雖然暫時放下了演藝的工作，然而美儀姐覺得多年來的表演經驗，也有助今日的輔導工作。「無論是輔導技巧，講解情緒方法，如何接收別人的故事，都像研究一本人生的劇本，因此也像沒有離開過。」

▲ 毛俊輝在疫情期間首次執筆書完成自傳《毛俊輝的戲劇人生‧一堂無止境的課》

過去胡美儀在電台主持節目，常分享婚姻的正能量心得。她跟毛俊輝結婚多年，已是生命中不能缺失的伴侶。美儀姐笑言：「雖然我們都是在表演行業，但大家很獨立，很少過問彼此的工作，會給予大家空間，而毛sir在精神上亦十分支持我。」

在2002年陪伴丈夫抗癌期間，胡美儀體會到「沒有明天」的生活態度。「這代表我們要好好掌握今天，好好享受每一刻，有問題不要留待明天處理，這才是積極面對人生的方法。」

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