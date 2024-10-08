淘寶香港站超過10億商品限時滿額包郵全攻略　即搶免找數優惠 

準備好迎接一場購物狂歡嗎？網購一族好消息，淘寶香港站在10月起三個月推出限時滿額包郵服務，讓你在這個消費旺季，享受超過10億商品免跨境運費的購物樂趣，覆蓋的商品種類繁多，包括服飾配件、3C數碼、家居收納、運動玩樂及化妝護膚等，做到全部輕小件品類覆蓋，實行「咩都包郵，包咩都有！」

淘寶香港站為這次活動投入了10億元人民幣，致力支持物流成本下降，既減低商家負擔，也希望最終把優惠實實在在給予消費者。消費者可享受在同樣的商品價格，甚至更低的折扣商品價格下，買到心水好貨。

此外，淘寶香港站為消費者準備了新用戶和「免找數」等等的心動優惠和服務升級！今次我們就帶來懶人包貼士及手把手教學攻略，教大家如何享用各樣驚喜優惠！

貼士1：見到黃色貨車仔即享限時滿額包郵優惠

在淘寶香港站購物時只要見到商品頁面有黃色貨車仔以及「HK ¥99包郵」標籤，即該商品就是今次限時服務所覆蓋的商品。只要購買這些指定商品滿99元人民幣，就能享受包郵服務，直接送到香港的自提點或自提櫃，免去跨境運費。優惠由2024年10月1日起的三個月內有效，正好橫跨雙11購物節，讓你在這段期間盡情享受網購的快感！

貼士2：新人獎賞優惠大派送

如果你是新用戶更加不可錯過今次的優惠！由即日至2024年12月31日，新用戶首次登錄就能獲得紅包大禮，首單開始即享受紅包優惠。而且，於第二、三次下單後以及累積實付金額滿1,500元人民幣時，還有機會解鎖更多福利，讓你的購物之旅更加愉快！

貼士3：首1,000名成功下單用戶免找數

這次淘寶香港站推出「逢星期六搶免找數」活動，由即日至2024年12月31日期間的每週六中午12點，為首1,000名成功下單的用戶「埋單」。用戶需先通過淘寶APP登記參與活動，並於活動時間內在淘寶APP 使用香港收貨地址下單，再返回「逢星期六搶免找數」玩法主頁面查看得獎情況。首1,000名成功支付訂單的用戶，可獲得最高面額為300元人民幣的活動紅包，記得準時下單！

貼士4：延長自提服務時間及增加自提點

購物的快樂，不僅在於選擇心儀的商品，還在於方便快捷的取貨方式。因此淘寶香港站在自提服務上也進行了大幅升級。除了全港官方自提點和自提櫃數目增至800個，方便你隨時取貨，官方物流的多個自提點也會延長服務時間，約有400家自提點提供周日營業、夜間營業（延長至晚上9點）服務，不論你是工作日還是周末，都能輕鬆取貨。

貼士5：升級退貨服務

為了讓消費者更加安心下單，淘寶香港站也推出了升級的退貨服務：

本地退貨服務：本地退貨是早前已推出的一項服務，只要見到帶有「HK本地退」標籤的商品，用戶都可通過菜鳥在港自提點退貨或預約上門取貨#，商品會退回至淘寶香港站的本地倉庫，質檢無誤即可退款。

跨境退貨服務：跨境退貨是一個新增服務，只要見到帶有「支持香港退貨」標籤的商品，用戶就可以在菜鳥的在港自提點退貨#，無需擔憂跨境退貨到內地商家倉庫的物流安排，待商家確認收貨後即可收到退款。

手把手教學 輕鬆淘寶包郵到港

1. 先打開淘寶 app，在地區點選「中國香港站」，淘寶香港站原有用戶的新界面，會顯示「狂送10億，限時滿¥99包郵」和「限時¥99滿額包郵」橫幅。

2. 淘寶香港站全新用戶的新界面，向新用戶展示新人大禮包優惠，新下載淘寶 APP 並開啟淘寶帳號的用戶記得拿優惠啊！

3. 淘寶香港站搜索頁，留意帶有香港滿額包郵活動標籤「HK ¥99包郵」的商品。

4. 打開淘寶香港站，點擊搜索區右邊的小相機按鈕，可以打開「拍立淘」，拍下心儀的商品，開始搜索同款或類似的款式。

5. 淘寶香港站的商品詳情頁面也會清楚顯示商品是否屬於限時滿額包郵商品，以及是否支持香港本地退貨。

6. 淘寶香港站購物車也會顯示限時滿額包郵的標籤，方便消費者湊單購買；用戶請同時留意，官方立減等其他優惠可以與限時滿額包郵服務同時享用！

7. 在淘寶香港站確認訂單頁面，下單時只要輸入香港地址並選擇「官方直運」及「自提」，頁面會推薦離用戶最近的自提點／櫃，並顯示免運費到港！

心動不如行動，立即去淘寶香港站選購你的心水好物！無論是為自己挑選新衣，還是為好友準備驚喜禮物，都絕對不容錯過！

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶香港站。

#用戶退貨需支付運費，詳情請參閱淘寶香港站。

（特約）