舒適堡結業｜perFACE澄清非「HEALTHY」投資者　9.21首與舒適堡方接洽

▲ perFACE澄清他們並非「HEALTHY」的投資者。（曾耀輝攝）

有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡9月6日突然宣布暫時全線結業，灣仔分店9月12日以「HEALTHY」名義重開，但不足一個月，近日又改名為「perFIT」。醫美集團perFACE今早（4日）確認，集團有意接管舒適堡部分美容纖體業務，健身業務則由集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管。

集團發言人向ToPick指，所有舒適堡會員即日起，即使已簽署「HEALTHY」的同意書，只要憑會員卡或可證會員身份的文件，前往perFACE或perFIT分店，同事檢查會員資料後，即可繼續使用已購買的餘下美容或健身服務。今午會安排「舒適堡」部分原有的員工，包括教練等簽約，計劃下周恢復私人教練課堂。

發言人又澄清，指他們並非「HEALTHY」的投資者，沒有見過和接觸「HEALTHY」的代表，強調不認識對方，故灣仔分店也並非單純「改名」。至於何時開始接觸舒適堡，集團發言人稱，在9月21日第一次與舒適堡方面接洽，一直磋商至昨日（3日）訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄。

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發言人並稱，perFACE本身是香港很大的美容集團，故繼續拓展美容業務十分正常，加上老闆覺得美要全面，而健身又與美有關，故有興趣開始發展健身業務。而美容業務由perFACE接管，健身業務則由新公司perFIT接管，是因上市公司的核心業務是身美容，且接手健身業務後需時整合和經營，故現階不會一併管理健身業務，以保障上市公司股東和股民利益。

目前perFIT只啟業位於灣仔京城大廈的健身中心，位於旺角荷李活商業中心的舒適堡分店則仍未見重開及新公司招牌，門口貼有海關告示。未來會否重開其他舒適堡分店？集團發言人說，未來首選是原址重開以方便會員，但要視乎業主是否配合減租。

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記者：梁薾心、曾秋文